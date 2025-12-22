La emoción de Nacho Fernández en su presentación como refuerzo de Gimnasia

Nacho Fernández volvió a Gimnasia de La Plata después de 10 años luego de su salida de River y tuvo una emotiva presentación donde no pudo evitar las lágrimas.

El volante de 35 años se quebró antes de dar sus primeras palabras en la conferencia de prensa. Lo acompañó en la presentación el nuevo presidente del club, Carlos Anacleto.

«Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Espero que sea un lindo año y poder disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya», expresó el jugador cuando pudo hablar.

"ESPERÉ MUCHO ESTE MOMENTO", Nacho Fernández se quebró en la presentación de su vuelta a @gimnasiaoficial. ¡Totalmente EMOCIONADO! pic.twitter.com/DbGHLjnc6E — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2025

Nacho Fernández firmó un contrato de un año con la opción de extenderlo por uno más. En su primera etapa entre 2012 y 2015, jugó 116 partidos, metió 17 goles y dio 19 asistencias.

El mediocampista elogió al DT, Fernando Zaniratto, que renovó su vínculo y seguirá en 2026. «Acomodó muy bien el equipo, la idea es seguir por esa línea futbolística», destacó.

«Puedo aportar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro. Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Tengo muchas ganas de empezar», agregó.

La despedida de Nacho Fernández de River

Antes de firmar en Gimnasia, Nacho Fernández publicó un mensaje de despedida de River en sus redes sociales. «Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberlo hecho como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final».