La emocionante arenga de Lionel Messi en la previa al debut en el Mundial de Qatar 2022

Lionel Messi dejó esta noche, antes de irse a dormir en su último sueño previo al debut mundialista de mañana frente a Arabia Saudita, un mensaje a sus compañeros y a todos sus compatriotas como capitán del seleccionado argentino, arengando que llega «otro Mundial: y vamos a estar caminando todos juntos».

«Son muchos los recuerdos, buenos momentos y no tan buenos que viví, pero siempre orgulloso de representar a nuestro país y a nuestra selección. Mañana arrancamos otro Mundial con muchas ganas y toda la ilusión. Vamos a estar caminando todos juntos. Vamos Argentina», lanzó su proclama Messi en su cuenta de Instagram.

Un rato antes, después del entrenamiento, habló de su excelente estado físico, de poder disfrutar este Mundial que «seguramente será el último», y de lo parecido que este grupo que capitanea «al del Mundial de Brasil 2014».

Messi, cuando se mueva la pelota del medio en el estadio Lusail, estará jugando su quinto Mundial consecutivo y se convertirá en el único argentino en hacerlo en toda la historia del fútbol argentino. Y espera justamente que «la quinta sea la vencida» y pueda coronarse en Qatar.

«Llego en un gran momento», aseguró Messi en la previa

Lionel Messi aseguró que llega «en un gran momento, desde lo personal y lo físico» a la disputa de su quinta Copa del Mundo en Qatar, con lo que despejó dudas después de ausentarse en el entrenamiento del sábado pasado.

El capitán del seleccionado aclaró que su tarea diferenciada en esa sesión fue «por precaución» debido a un golpe y afirmó que no tiene «ningún problema», sin darle importancia a las imágenes captadas hoy en la práctica que mostraron su tobillo derecho hinchado.

A sus 35 años, Messi reiteró que Qatar 2022 «seguramente sea el último Mundial» a nivel personal, por lo que se mostró con la ilusión renovada de lograr el título que le falta a su carrera.

«Es la última oportunidad que tengo y sería lindo conseguir lo que todos queremos», reconoció con ilusión de coronar en la final del próximo 18 de diciembre en Lusail.

A nivel colectivo, el capitán consideró que el grupo actual del seleccionado le «recuerda al de 2014» en Brasil, que perdió el partido decisivo ante Alemania en el estadio Maracaná.

«Ese grupo estaba muy unido y tenía claro lo que quería dentro de la cancha como este», comparó a horas del debut con Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C.

«Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo, permite trabajar de otra manera y hace que la gente no esté tan ansiosa, tan pendiente de los resultados», aceptó.

«Ahora esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo con este grupo, creciendo partido tras partido. En lo personal, me siento con muchas ganas, ilusionado con esta nueva Copa del Mundo».

Messi agradeció «el cariño recibido en todas las partes del mundo» cuando se le consultó por los deseos extranjeros de que Argentina se corone para verlo levantar la copa. «Es algo hermoso», valoró.

Relajado y con buen semblante, el argentino le contó a unos 200 reporteros presentes en la sala de conferencias del Centro de Prensa Doha que vive este Mundial «diferente» por la experiencia adquirida con el paso de los años.

«Me agarra más maduro, intento disfrutar todo al máximo, de vivirlo con mucha intensidad. No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero me encuentro muy bien. Hoy disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba. A veces pasaban por desapercibidas muchas cosas que me pasaban y hoy soy más consciente», contestó.