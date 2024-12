La inesperada confesión de Sebastián Saja: Messi lo convenció de presentarse en las elecciones de Racing

Mientras Racing está a un partido de finalizar su participación en la Liga Profesional, se define su futuro institucional. Este 15 de diciembre se desarrollarán las elecciones presidenciales en las que se presentan Víctor Blanco y Diego Milito. En medio de la campaña, desde la oposición revelaron un mensaje clave de Lionel Messi.

Sebastián Saja dejó su cargo como entrenador de arqueros en Inter Miami para sumarse a la fórmula del Príncipe. Pero en su paso por el elenco de Florida generó una gran relación con el capitán argentino, quien lo convenció de que se presentara en los comicios de la Academia.

«Cuando hablé con Messi y le conté la posibilidad de Racing, me dijo ‘ni lo dudes’. Le gusta mucho lo que tiene que ver con la dirección deportiva. Me apoyó desde el primer momento. Después de los partidos por la Copa (Sudamericana) hablamos de Racing. Está al tanto de todo», detalló el Chino en diálogo con Racing del Alma.

Además, se conoció que también dialogó con el propio Milito, a quien conoce de su etapa en la Selección Argentina. «Cuando lo vi a Leo (Messi) lo primero que me dijo es: ‘Sebas (Saja) es un crack. ¿Lo viniste a buscar, no?’ Yo todavía no había anunciado mi candidatura», confesó el exdelantero.

De esta manera, el exarquero fue convencido, armó las valijas y dejó su trabajo en Miami para meterse de lleno en la política del conjunto de Avellaneda. «Me decían ‘estas loco, cómo vas a tomar esta decisión de dejar Miami‘. Pero quiero acompañar a Diego tener la posibilidad de volver a Racing, por la gran identificación que me quedó con el club. En cada momento el hincha de Racing, que está completamente, me hizo sentir que no estaba lejos del club. Racing me movilizó y Diego, también«, comentó.

Racing se prepara para elegir nuevo presidente

En la previa de los comicios que se desarrollarán en el Presidente Perón, Saja palpitó la jornada y planteó que «el hincha de Racing tiene que romper las urnas, debe batir el récord de votos porque es un día muy importante. Es una lástima que no quisieron jugar el mismo día de las Elecciones en Racing y que hagan ir al hincha dos veces. Pero hay que ir a votar como si Racing jugara en el Cilindro porque el socio tiene una gran responsabilidad a la hora de elegir».

Además, fue consultado sobre la continuidad de Gustavo Costas como entrenador y fue contundente: «Siempre que Racing gana un título es muy bueno. Fue gracias al trabajo de Gustavo y de los jugadores. El esfuerzo y el nivel que mostraron fue superlativo, se los vio muy comprometidos. Se ganó un título internacional después de muchos años. El balance es muy bueno. A veces los proyectos necesitan pasar por los momentos de adversidad que hubo. Gustavo tuvo el esfuerzo y la valentía para seguir».