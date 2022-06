La insólita pregunta a Scaloni sobre la Reina de Inglaterra

Las conferencias de prensa previas a un partido de fútbol a veces incluyen preguntas que no están directamente relacionadas con el evento deportivo pero pocas veces están tan fuera de contexto como una de las que le hicieron hoy a Lionel Scaloni.

En la antesala del partido de mañana entre Argentina e Italia en Wembley, al entrenador de la Selección lo sorprendieron con una consulta que no estaba en los papeles.

«Esta semana se cumplen los 70 años de la Reina de Inglaterra como consorte y como Reina de Inglaterra, con todo el respeto del mundo y siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, en este caso, ¿te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración para la Reina de Inglaterra?«, fue la pregunta de uno de los periodistas.

Scaloni reflejó su asombro pero fue respetuoso al ensayar una respuesta. «Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones. No sabía lo que me dice. Es fútbol esto. Lógicamente la felicito, ¿70 años? Bueno, perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca«, contestó el DT.

– Dame la pregunta más insólita que tengas 🤔



– No, no tanto 🤌 pic.twitter.com/PSJdKgceLd — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2022

El moderador de la conferencia intentó evitar otra pregunta de este tipo y al continuar con el ordenamiento expresó: «Otra pregunta, más futbolística».

Lo cierto es que Isabel II cumplió 70 años como Reina de Inglaterra en febrero y esta semana se realizarán festejos relacionados al aniversario de su coronación oficial.

Sin embargo, la inclusión del tema en la conferencia previa al Argentina – Italia de mañana sorprendió a todos los presentes y Lionel Scaloni respondió como pudo, visiblemente incómodo.