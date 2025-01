La insólita pregunta que descolocó a Martín Demichelis en Monterrey: «Es parte de mi ser»

Martín Demichelis siempre lució de traje en los encuentros que le tocó dirigir en River y fue una marca registrada a lo largo de su ciclo. Ahora en Monterrey, el argentino mantiene su esencia y eso generó que recibiera una curiosa pregunta acompañada de un halago en la conferencia de prensa.

El exentrenador de River participó de una conferencia de prensa y uno de los periodistas que estaba presente usó su tiempo para realizar una insólita pregunta que sorprendió al Micho.

«¿Quién te asesora en los outfits? Porque sin temor a equivocarme eres el técnico más elegante de la Liga MX. Gracias», soltó el periodista.

La pregunta que recibió Martín Demichelis en conferencia de prensa.pic.twitter.com/VkNirQ3KgZ — dataref (@dataref_ar) January 19, 2025

Al escuchar la consulta y el halago, el exjugador se mostró sorprendido y tras disimular una risa, le respondió: «No te creas que cambio mucho, es parte de mi ser. Podría vestirme de chandal y también estar bien, pero me gusta el día del partido ponerme un saco, si es que acá se le dice así, y unos zapatos. Pero no por eso el equipo va a jugar mejor».

Martín Demichelis arrancó su segunda temporada en Rayados de Monterrey

Esta situación de dio luego de que Rayados igualara como visitante por 1-1 ante Toluca, por la segunda fecha del torneo local. De esta manera, el entrenador argentino comenzó su segunda temporada en el elenco de Monterrey, tras caer en la de la liga frente a América, donde se quedó con el subcampeonato.