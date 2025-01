Bombazo: aseguran que Neymar volverá al Santos de Brasil en este mercado de pases

En las últimas horas, el mundo del fútbol se vio revolucionado al conocerse la noticia de que Santos estaría a un paso de lograr el regreso esperado de Neymar. El Peixe habría reactivado las charlas y el astro volvería a préstamo por seis meses.

Según informó Ge Globo, el conjunto brasileño no se bajó de las negociaciones con el entorno de Ney y adelantaron que se avanzó en las negociaciones para repatriarlo, con el objetivo de que pueda retornar a su plenitud física.

Diariopeixe fue el encargado de confirmar que el astro brasileño regresará al club con el que dio sus primeros pasos y conquistó la Copa Libertadores en 2011. Aseguraron que la voluntad del jugador fue clave en su llegada y el sueldo estaría dividido entre Santos y Al-Hilal, club dueño de su pase, aunque se desconoce cómo será la división.

Con respecto al sueldo, sería un monto muy alto para la institución paulista pero consideran que «se paga solo» por la revolución que significará su regreso al fútbol brasileño.

En ese sentido, Ge Globo reveló que Santo ya realizó un video, en el que con inteligencia artificial lograron que sea narrado por Pelé, para intentar convencer al jugador y supuestamente conmovió al padre del futbolista.

En el plan de repatriarlo, la hinchada (a pedido de la dirigencia) cantó «Volta pra casa, Neymar» («vuelve a casa, Neymar», en español) durante el triunfo por 2-1 sobre Mirassol en su primer juego de 2025.

Neymar deja Arabia Saudita y vuelve a Brasil

El astro brasileño cortaría su estadía en Arabia Saudita, donde no pudo mostrar su mejor nivel desde su llegada a Al-Hilal en 2023.

En los últimos días, Jorge Jesús, entrenador del elenco de Arabia Saudita planteó que Neymar no fue incluido en la lista para disputar el torneo local. «Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Liga Saudí es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados pues desafortunadamente las cosas se han vuelto difíciles para él», remarcó.

El contrato de Ney en el conjunto árabe está próximo a finalizar y Chicago Fire, de la MLS, ya comenzó a intentar seducirlo, aunque la vuelta a Santos sería la prioridad del brasileño.