La llamativa comparación del técnico de Sarmiento sobre Messi y la situación del club

Sarmiento finalizó su participación en la Copa de la Liga Profesional con la derrota de local ante Platense. Luego del encuentro, Israel Damonte habló en conferencia de prensa y se refirió a Lionel Messi para comparar el presente del conjunto de Junín.

El actual entrenador llegó hace poco más de un mes para dirigir su segundo ciclo en el club. Hasta el momento disputó 7 encuentros de los que ganó 2 y perdió 5, los 3 últimos en forma consecutiva.

Luego de caer ante el Calamar, Damonte analizó el presente del club de Junín que busca sumar puntos en la tabla para olvidarse de la pelea por el descenso. «Estoy feliz de que se haya terminado este campeonato», confesó Israel tras sufrir el duro revés contra un rival directo.

Pero decidió ir más allá y les dejó un mensaje a sus jugadores en el que se refirió al mejor jugador del mundo: «Acá no está Messi. Si estuviera, le diría: ‘por favor, quedate’. Los demás son todos soldados. El que quiera estar, que esté. El que no, tiene libertad para ir a cualquier equipo de la Argentina».

Sin guardarse nada, Damonte remarcó que «quiero otra cosa, hacer un cambio importante, me gusta que me representen de otra manera. Necesito jugadores convencidos de estar en Sarmiento. Si tenés jugadores convencidos, no necesitás tanta calidad o jerarquía».

Sarmiento de Junín sólo sumó 9 puntos de 42 posibles en la Copa de Liga. Por este motivo, su entrenador busca un cambio rotundo de cara la próxima Liga Profesional.