Revelaron los motivos por los que Messi se fue el Barcelona: «Ese encontronazo favoreció la salida»

La salida de Lionel Messi del Barcelona fue uno de los hechos dentro del deporte mundial que mayor repercusión tuvo alrededor del mundo. Sin embargo, se conocen pocos detalles de cuáles fueron los problemas durante la renovación de su contrato. En las últimas horas, revelaron los verdaderos motivos que alejaron al astro argentino del club español.

El campeón del mundo se quedó sin equipo de la noche a la mañana y hasta se sintió traicionado por el club que lo hizo debutar en Primera. Recién esta semana, nuevos detalles de aquella negociación fallida se dieron a la luz.

Jaume Roures, ex CEO y fundador del grupo Mediapro, encargado de la televisación del fútbol español, reveló algunos aspectos de aquella negociación que cambió la historia del club culé.

Durante una entrevista con Carrusel Deportivo, Roures explicó por qué no se dio la renovación de Messi en 2021: “Estuve en varias reuniones y, en una de ellas, estaba el contrato encima de la mesa. Él estaba de vacaciones y se discutía si, en lugar de esperar a que volviera, alguien iba para allí para que firmara. El contrato estaba redactado y aceptado”.

En ese momento, el crack argentino tenía 34 años, hace dos décadas que estaba en el Barcelona luego de haber llegado desde Argentina. Durante esos 20 años, se convirtió en el jugador que más partidos disputó con la camiseta blaugrana y también en su máximo goleador histórico. Convirtió 672 tantos en 778 encuentros. Además, levantó cuatro veces la Champions League y fue campeón once veces de la liga española.

El ex CEO de Mediapro remarcó que no solo influyó el factor economico para que Messi no siga en el club español. “Se conjuntaron razones económicas y personales. No pondría la mano en el fuego a cuál era la más importante de las dos. Me parece en cualquier caso que no hubo solo razones económicas”, sostuvo.

Y detalló otros motivos que forzaron la salida del argentino: “Aquellas presiones del entorno de Messi sobre que había que fichar y había gente que eso lo leía mal, lo leía como una presión fuera de lugar. Ese encontronazo favoreció la salida. Aquello de que no alcanza, «con esto no nos alcanza». Gente del club pensaba que les alcanzaba o que no podían dar más que eso. Son cosas que decide al final el presidente. Por eso, no creo que a corto plazo veamos homenajes”.