La llamativa decisión de Javier Mascherano para enfrentar al Palmeiras: «Vale la pena»

En la previa del cruce ante Palmeiras por la tercera fecha del grupo A, Javier Mascherano habló en conferencia de prensa sobre el difícil encuentro que tendrá el Inter Miami en el Mundial de Clubes. El entrenador confirmó la titularidad de Lionel Messi y le hizo un pedido a los hinchas.

Con el objetivo de meterse en los octavos de final, las Garzas necesitan un empate para meterse en la próxima instancia y hasta perdiendo podría estar en octavos teniendo en cuenta que ya le ganó a Porto y tendría ventaja en un hipotético desempate.

En conferencia de prensa, Mascherano llenó de elogios al conjunto brasileño: “Es gran equipo, en los últimos años ganó Copa Libertadores, campeonato brasileño, siempre pelea por cosas importante en Sudamérica, con un entrenador (Abel Ferreira) que hace mucho tiempo en el club y jugadores de jerarquía y selección”.

En ese sentido, planteó que “tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a un gran equipo, pero estamos preparados para hacer un gran partido y competir, como hasta ahora, sin volvernos locos. Tener un plan y seguirlo, como en estos dos partidos. Uno no elige el resultado, pero sí la manera y tenemos que buscar eso”.

Con respecto a la formación, Mascherano confirmó que “Messi está bien” y apostará nuevamente por los más experimentados: “Los grandes van a jugar, claramente, nos dan un plus, su jerarquía y experiencia. Convencido de que es con ellos adentro. Los vamos a llevar al límite, vale la pena, el partido de mañana vale la pena”.

El pedido de Javier Mascherano a los hinchas del Inter Miami

“En cuanto a la gente, Palmeiras es un grande de Brasil; me tocó jugar en la contra, que es más grande… Más allá de las bromas, llevará mucha gente. El hincha sudamericano, sobre todo argentino y brasileño, sigue a sus equipos hasta el fin del mundo”, explicó Mascherano.

Además, le hizo un pedido a los hinchas del conjunto de la Florida: “Ojalá la gente de Miami venga a alentarnos, siempre es importante jugar con nuestra gente y cuando han apoyado, nos ha ayudado a remontar resultados que parecían difíciles. Invito a que todo el que quiere venir, que venga”.

Antes de finalizar, dejó en claro que “salir primero no me condiciona, lo firmo ahora, que venga lo que venga. Para salir primero hay que ganar el partido”, y cerró: “Todos coincidimos que el club dio un paso importante a la hora de competir, había algunas dudas antes del comienzo, pero no me quiero quedar con eso. No es el momento para hacer un análisis del mundial de clubes. Estamos en plena competencia”.