La peor noticia para Adam Bareiro: se lesionó y se perderá el cierre de año con River

En la previa al encuentro entre River y Rosario Central por la fecha 26 de la Liga Profesional, Adam Bareiro quedó descartado por una lesión y se perderá lo que resta del año. El duelo será clave para los de Marcelo Gallardo que buscarán sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2025.

En la práctica del viernes, el delantero sufrió un esguince moderado de tobillo derecho que lo sacará del partido del fin de semana y quizás, también de la última fecha contra Racing. Según trascendió, desde el cuerpo médico son cautos respecto a una posible recuperación en la semana.

La noticia no es buena para el exSan Lorenzo que no tuvo buenos números. Y es que, disputó 17 partidos (solo cinco como titular) y además, no marcó goles. A este punto, el delantero es resistido por los fanáticos y su futuro es una incógnita en River, aunque él mismo desmintió los rumores de su desvinculación.

Bareiro desmintió una posible salida de River

Desde su llegada River, el delantero solo fue titular en cinco oportunidades e ingresó desde el banco 10 veces. Hasta ahora, no marcó diferencia ni incfluyó en el marcador con una asistencia y su nivel lo deja bajo la lupa. Esto alimentó los rumores de sus deseos de alejarse de Núñez, que él mismo desestimó a través de una historia de Instagram.

“Hinchas de River, quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo: eso de que ‘Me quiero ir volando de River’ es totalmente falso. No sé de dónde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad», manifestó Bareiro en sus redes sociales.

Y además, agregó: «Estoy comprometido al 100% con el club, con mis compañeros y con ustedes, que siempre están alentando. Para mí, defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura de lo que River y su gente merecen. Les agradezco a los hinchas por el apoyo de siempre. No se dejen llevar por los rumores sin sentido».