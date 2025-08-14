Polémica en San Lorenzo: AFA habilitó a Marcelo Moretti para volver a la presidencia

San Lorenzo atraviesa un presente delicado a nivel institucional. Según se conoció, el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó a Marcelo Moretti a retornar a la presidencia del club. El dirigente estaba de licencia por cuestiones judiciales.

Desde el organismo determinaron que no hay sanción contra el dirigente, por lo que podría retornar a su cargo en los próximos días.

Este fallo se da luego de que el Tribunal evaluara las actuaciones sumariales internas de San Lorenzo. Desde las autoridades del ente remarcaron que no se recibieron pruebas suficientes para sancionar a Moretti, incluso solicitaron a Canal 9 el material de las imágenes que lo vinculaban con la coima de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil, pero no obtuvieron respuesta.

De esta manera, establecieron que no existían argumentos para que sea expulsado del cargo, por lo que se oficializaría esta semana.

Esta noticia generó tensión dentro del club. En las últimas semanas, los hinchas se manifestaron en contra del posible regreso de Moretti. La polémica se intensificó por la investigación de la Justicia ordinaria en su contra por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas.

Marcelo Moretti y su licencia en San Lorenzo

El presidente del Ciclón fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria, aunque hasta el momento no se definió un fallo judicial en su contra.

En paralelo, el conjunto de Boedo continúa con su agenda institucional y el pasado lunes realizó una reunión de Comisión Directiva en el estadio Pedro Bidegain, con la presencia de 14 de los 19 dirigentes convocados.

En el encuentro se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre, donde se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.

Además, el último documento del Tribunal de Ética de la AFA advierte sobre posibles sanciones al club por incumplir órdenes de abstención previas, un detalle que suma mayor tensión al regreso de Moretti.