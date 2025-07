Crisis en Boca: los cambios que piensa Riquelme para el Consejo de Fútbol

Desde que asumió como dirigente de Boca, Juan Román Riquelme se rodeó con varios ex compañeros de confianza para formar el denominado «Consejo de Fútbol» que hoy, ante la crisis deportiva, podría sufrir modificaciones.

Ese grupo se conformó desde un inicio con Maurio Serna, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez. El «Patrón» se alejó hace un tiempo por cuestiones personales.

El pésimo presente de Boca, que viene desde hace meses y sigue en caída libre, dejó a Riquelme contra la espada y la pared en su peor momento desde que es presidente del club.

Miguel Ángel Russo todavía no ganó desde que comenzó su tercer ciclo como DT del Xeneize y quedó en la cuerda floja con la eliminación de Copa Argentina ante Atlético Tucumán y la derrota contra Huracán. Si no le gana el próximo partido a Racing, el sábado 9 de agosto, es casi un hecho que no seguirá en el cargo.

Las alternativas de Riquelme para modificar el Consejo de Fútbol

Aún no se confirmó cuáles serán los cambios que hará Juan Román Riquelme en el Consejo de Fútbol pero si se conoció que por primera vez realizará modificaciones en esta estructura.

Una opción es remover o reubicar a Serna, Cascini y Delgado para que asuma un mánager u otro grupo de trabajo que lleve a cabo esas tareas.

En ese caso, sería una reforma sustancial ya que Riquelme podría delegar el peso en otra figura que no necesariamente este asociada a su entorno como ocurre con los miembros actuales del CdF que son sus amigos.

En las últimas horas, mencionaron al Mono Navarro Montoya como una posibilidad en ese puesto. El ex arquero, que tuvo un paso como DT por Santamarina de Tandil este año en el Federal A, se desvinculó recientemente de ESPN.

Un lavado de cara de este tipo podría ser clave si se decide cambiar de entrenador. Los nombres que ya sonaban son Gustavo Quinteros y Luis Zubeldía, actualmente sin trabajo.