La polémica confesión de un ex Boca: «Me quedo con Marcelo Gallardo antes que Carlos Bianchi»

La comparación entre Marcelo Gallardo y Carlos Bianchi sigue vigente en el fútbol argentino. Dos de los técnicos más ganadores continúan generando debate y en las últimas horas, un exjugador de Boca generó polémica por su elección.

Se trata de Agustín Rossi, quien fue una de las últimas figuras de Boca en el arco y ahora defiende la camiseta de Flamengo.

El guardameta participó de un ping pong y fue consultado sobre el Virrey o el Muñeco, aunque sorprendió con su respuesta.

Bianchi fue ídolo en Boca y Vélez, donde obtuvo tres Copas Intercontinentales y cuatro Libertadores. Aunque el referente del fútbol argentino en los últimos años fue el Muñeco, quien levantó dos veces el título continental con River.

Qué dijo Agustín Rossi sobre Marcelo Gallardo y Carlos Bianchi

Durante una entrevista con Ezzequiel, Rossi sorprendió con su elección. Durante la consulta entre los dos entrenadores, el ex Boca no dudó: «Me quedo con el ‘Muñeco‘».

Pero no se quedó ahí, el exarquero del Xeneize argumentó su respuesta. «Son dos grandes técnicos. En su momento me tocó más enfrentar al ‘Muñeco’, de Bianchi sé más lo que se habla», comentó. Y remarcó: «Son los ídolos de sus clubes, pero creo que hoy en día me quedo con Gallardo por la espontaneidad y demás«.