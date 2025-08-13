La programación completa del Federal A con Cipolletti – Villa Mitre como plato fuerte
La quinta fecha de la segunda fase del Federal A se jugará el próximo fin de semana, con árbitros y horarios confirmados. Sol de Mayo y Deportivo Rincón van de visitantes mientras que Cipolletti recibe a Villa Mitre.
La quinta fecha de la segunda fase del Federal A se jugará este fin de semana con árbitros y horarios confirmados. Uno de los cruces más esperados será el de Cipolletti con Villa Mitre.
El Albinegro recibe al equipo bahiense en La Visera de Cemento el domingo a las 15:30 con el arbitraje del pampeano Cristian Rubiano.
Cipo viene de perder contra Deportivo Rincón como visitante y necesita un triunfo para acercarse a los puestos de clasificación, entre los cuatro primeros.
Del otro lado, Villa Mitre atraviesa un mal momento con un solo punto en cuatro partidos. Luego de tres derrotas, empató el último domingo contra Olimpo en el clásico.
También por la zona campeonato y en el mismo día y horario, Rincón visita a Argentino de Monte Maíz con el salteño Gustavo Benites como juez principal.
El León quedó a un punto de los puestos de clasificación después de su agónica victoria ante Cipolletti mientras que los cordobeses están terceros con un partido menos porque ya tuvieron fecha libre.
#FederalA – Segunda Fase – Zona A— Fútbol Patagonia (@futbolpatagonia) August 10, 2025
Tabla de posiciones – Fecha 4
Próxima fecha:
Olimpo 🆚 Costa Brava
Atenas 🆚 Ciudad de Bolívar
Argentino (MM) 🆚 Deportivo Rincón
Cipolletti 🆚 Villa Mitre
Libre: Kimberley pic.twitter.com/PDDSLBq8k8
Sol de Mayo y un partido clave en Tandil
El sábado a las 16, por la Fase Reválida, Sol de Mayo visita a Santamarina en Tandil en un partido clave en la lucha por la permanencia. El santafesino Enzo Silvestre será el árbitro.
El Albiceleste salió de la zona de descenso la fecha pasada con su triunfo ante Gutiérrez de Mendoza pero no se puede relajar por la paridad en la tabla de posiciones.
#FederalA – Fase Reválida – Zona A— Fútbol Patagonia (@futbolpatagonia) August 10, 2025
Tabla de posiciones y tabla de promedios – Fecha 4
Próxima fecha:
Guillermo Brown 🆚 San Martín (M)
Juventud Unida (SL) 🆚 Estudiantes (SL)
Gutiérrez 🆚 Germinal
Huracán Las Heras 🆚 Círculo Deportivo
Santamarina 🆚 Sol de Mayo pic.twitter.com/D4r8wKEmlp
La fecha completa del Federal A
ZONA CAMPEONATO
ZONA A
Sábado 16
ATENAS RÍO CUARTO CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR 16/08/2025 16:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA LEZCANO GARCILANO* RODRIGO VICTORIA EISENACHT * PAULA SOLEDADE NOGOYA
Domingo 17
ARGENTINO PASCANAS DEP RINCON NEUQUEN 17/08/2025 15:30 BENITES * GUSTAVO FEDERICO SALTA DIAZ * LUCIANO AGUSTIN SALTA OCAMPO * DIEGO PABLO SALTA CARDOZO * WALTER AUGUSTO JUJUY
CIPOLLETTI CIPOLLETTI VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 17/08/2025 15:30 RUBIANO * CRISTIAN SANTA ROSA NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO LEGUIZAMON * EMANUEL SANTA ROSA
OLIMPO BAHÍA BLANCA AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 17/08/2025 15:30 DIAZ * JOSÉ MANUEL VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO SAN LUIS OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES HARTFIELD * LEANDRO FEDERICO VILLA MERCEDES
LIBRE: Kimberley (Mar del Plata).
ZONA B
Domingo 17
INDEPENDIENTE CHIVILCOY SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 16/08/2025 15:30 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO ROLDAN * GONZALO ANIBAL SALTO ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO
NUEVE DE JULIO RAFAELA GIM Y ESGRIMA CHIVILCOY 17/08/2025 16:00 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA SERALE * EMANUEL JOSE CÓRDOBA FLEITAS * HUGO ROSARIO RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS
DOUGLAS HAIG PERGAMINO AT RAFAELA RAFAELA 17/08/2025 16:15 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN SUAREZ * LEONEL MATIAS SAN ANTONIO DE ARECO PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL
JUV ANTONIANA SALTA SAN MARTIN FORMOSA 17/08/2025 16:30 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE BALLESTERO * RODRIGO TUCUMÁN
LIBRE: Sarmiento (La Banda).
FASE REVÁLIDA
ZONA A
Sábado 16
GUTIERREZ SC MENDOZA GERMINAL TRELEW 16/08/2025 15:00 ACOSTA * FRANCISCO MARTIN SANTIAGO DEL ESTERO ARGAÑARAZ * LEILA ROMINA TUCUMÁN PONCE * JOSÉ DANIEL TUCUMÁN CACERES * NESTOR FABIAN SANTIAGO DEL ESTERO
SANTAMARINA TANDIL SOL DE MAYO VIEDMA 16/08/2025 16:00 SILVESTRE * ENZO SANTA FE POMPEI * VALENTIN OLAVARRÍA MORENO * NICOLÁS DARIO OLAVARRÍA ILARI * DAIANA LUZ CHASCOMÚS
Domingo 17
J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS ESTUDIANTES SAN LUIS 17/08/2025 15:00 CEBALLO * CESAR ANTONIO CÓRDOBA GONZALEZ * MATIAS JAVIER SAN FRANCISCO GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS NOGUERA* MATIAS EDGARDO SAN LUIS
GUILLERMO BROWN TRELEW SAN MARTIN MENDOZA 17/08/2025 15:00 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO VIOLA * DANILO ARIEL VIEDMA MORENO * RODRIGO VIEDMA JERONIMO * ULISES NEUQUEN
HURACAN L. H. MENDOZA CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 17/08/2025 15:30 SILCAN JEREZ* MAXIMILIANO GABRIEL CATAMARCA AGUERO * EXEQUIEL AUGUSTO CATAMARCA CHAVEZ * DENIS EMANUEL VILLA MERCEDES AGUERO * SANTIAGO ANDRES CATAMARCA
ZONA B
Sábado 16
DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS EL LINQUEÑO LINCOLN 16/08/2025 15:30 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO BADANO * JOAQUIN SALADILLO ROSAS * ROBERTINO ESPERANZA CAISSO * ALEXIS GABRIEL MARIA GRANDE
BOCA UNIDOS CORRIENTES SARMIENTO RESISTENCIA 16/08/2025 15:30 RIVERO * RODRIGO HÉCTOR SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ * LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO ZERDA * ALEX SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA * WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO
Domingo 17
G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY MITRE POSADAS 17/08/2025 16:00 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA PEZZOTTA * BRUNO ALCORTA ARAYA * UVAB ADRIEL MENDOZA FERNANDEZ * MATIAS MENDOZA
SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ SOL DE AMERICA FORMOSA 17/08/2025 16:00 CORREA * JONATHAN DANIEL CÓRDOBA HERRERA * CRISTIAN ALCORTA LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES SOSA ABRILE * LEANDRO ANDRES PASCANAS
BEN HUR RAFAELA CRUCERO DEL NORTE POSADAS 17/08/2025 17:00 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA DURE * MARIANA BEATRIZ RESISTENCIA PAJON * ANTONELLA SILVIA PERGAMINO LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA
