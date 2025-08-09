Yair Marín tras la derrota de Cipolletti en Rincón: «En esta cancha solo pueden jugar ellos»

Después de la buena victoria ante Kimberley en La Visera de Cemento, Cipolletti tuvo otra tarde difícil como visitante ante Deportivo Rincón por el Federal A y lo perdió en la última jugada.

Como le había pasado ante Argentino en Monte Maíz, el Albinegro no hizo pie y sufrió el partido. Para colmo, se le escapó la chance de sumar un punto de manera agónica con el gol de cabeza de Germán Cervera.

El capitán, Yair Marín, volvió para este encuentro después de su ausencia ante los marplatenses por una molestia. El defensor no ocultó su bronca al terminar el partido.

(Foto: Gentileza Vanessa Ferrada)

«La verdad que fue un partido de mierda. Hicimos las cosas lo mejor que pudimos, en una cancha donde siempre nos costó. Nos propusimos tomar una revancha del partido pasado jugado acá», lamentó Marín en diálogo con la transmisión radial de El Búnker Deportivo por Lu19.

«Nos estábamos llevando un punto valiosísimo y en la última se llevan los tres puntos, muchísimo para Rincón porque no habían hecho nada«, agregó.

Yair Marín: «Acá no se puede jugar»

Sobre el campo de juego de césped sintético, el capitán aseguró: «Acá no se puede jugar. Los únicos que pueden jugar acá son ellos porque practican acá, entrenan acá, conviven con este piso. Ellos sí pueden jugar acá, porque controlan acá, viven practicando, los controles les salen bien y los pases les salen bien, a nosotros no».

«Esto es fútbol y hay que acostumbrarse, hasta el minuto 50 nos venían saliendo las cosas bien», completó el zaguero que fue reemplazado en el segundo tiempo por Jeremías Langa.

Cipolletti volverá a jugar el próximo fin de semana ante Villa Mitre como local. Por las dos derrotas y con cinco partidos por disputar, el Albinegro tiene poco margen en la intención de clasificar entre los primeros cuatro.