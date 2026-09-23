La programación del Federal A: Cipolletti juega los cuartos de final y Sol de Mayo el desempate por el descenso

Cipolletti visitará a Sol de América de Formosa el domingo a las 19. (Foto: Oscar Livera)

Con distintos objetivos, los dos equipos rionegrinos del Federal A tendrán partidos claves el próximo domingo. Cipolletti jugará los cuartos de final y Sol de Mayo el desempate por el descenso.

El Albinegro visitará a Sol de América de Formosa por la ida de cuartos de final por el primer ascenso desde las 19 con el arbitraje del salteño Gustavo Benites.

La vuelta será el domingo 04/10 en La Visera de Cemento a las 11 de la mañana. Cipo tiene ventaja deportiva y si el global termina empatado clasificará a semifinales, una instancia a la que no llega desde 2017.

Los otros tres duelos de ida de cuartos de final también serán el domingo: Defensores de Belgrano – Alvarado a las 15:30 en Villa Ramallo, Olimpo – Gimnasia de Chivilcoy en el mismo horario en Bahía Blanca y Atenas – San Martín de Formosa desde las 19:30 en Río Cuarto.

Además, Sol de Mayo jugará el desempate por el descenso contra Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. Será el domingo a las 11 de la mañana en la cancha de Villa Mitre con el arbitraje del cordobés José Sandoval.

Se juega a partido único y el que pierde descenderá al Torneo Argentino del Interior. Los otros que ya perdieron la categoría son: Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia.