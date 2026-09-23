La razón por la que Cipolletti va a jugar la vuelta contra Sol de América a las 11 de la mañana

Cipolletti enfrentará a Sol de América de Formosa en los cuartos de final del Federal A. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti viajará a Formosa para enfrentar a Sol de América el próximo domingo por la ida de cuartos de final por el primer ascenso del Federal A. La semana siguiente será la vuelta como local y ya tiene horario definido.

La vuelta se disputará el domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana en La Visera de Cemento. El inusual horario está relacionado con el aniversario de la ciudad.

Cipolletti cumple 123 años el sábado 3 de octubre pero el desfile cívico será el domingo 04/10 desde las 15 horas sobre la calle Fernández Oro.

Dada la magnitud y relevancia del evento, el partido no podría coincidir y por eso se realizará a las 11 de la mañana, en vez de a las 15 o 15:30 que es el horario habitual.

El club abrió la venta de entradas anticipadas para el partido de vuelta en La Visera a precios promocionales hasta el sábado 26/09 con el fin de recaudar de cara al viaje a Formosa de este fin de semana.

También lanzó una colecta para que los hinchas ayuden a costear el viaje a Formosa que tiene un costo total de 45 millones de pesos. En las primeras horas superó el millón y medio en el alias albinegro.cipo.

La idea es que el plantel viaje en avión como lo hizo la semana pasada a Salta para enfrentar a Juventud Antoniana. El partido ante Sol de América será el domingo a las 19 horas.