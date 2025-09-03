La revelación del hijo del Chiqui Tapia sobre la charla que tuvo con Lionel Messi: «Fue impresionante»

Iván Tapia, jugador de Barracas Central e hijo del presidente de la AFA, mantuvo una entrevista en la que habló sobre su carrera, pero llamó la atención al revelar detalles de su relación con Lionel Messi. El capitán del Guapo dialogó en varias oportunidades y se sorprendió con un comentario que le hizo en su último encuentro.

“Antes del tiempo que estuve en Miami, que estuve tomando unos mates con Leo y posó con la camiseta de Barracas, cada vez que iba al Predio tenía la posibilidad de saludarlo y era un ‘hola y chau’, dos o tres palabras y nada más. Un día fui a ver al kinesiólogo Walter Insaurralde, que me dijo que lo fuera a saludar», comenzó Tapia. Y detalló: «Ahí Leo me estaba esperando sentado en un banco y me dijo ‘vení, sentate, vamos a hablar un rato’. Ese momento fue impresionante y habla de lo grande que es”.

Más tarde, al ser consultado en Espn sobre los temas que charló con el capitán de la Selección Argentina, Iván describió que “hablamos de todo. Sabía que él miraba nuestro fútbol y en ese momento me habló de que habían jugado River contra Platense, me habló de ese partido en el que Platense elimina a River (por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025). Me dijo ‘mirá Platense, ustedes tienen que meterle porque cualquiera puede llegar; mirá Riestra cómo complica los partidos’”. Me llamó mucho la atención porque el tipo podría haber estado haciendo otra cosa, pero mira nuestro fútbol. Ahí habla de lo enorme que es”.

Iván Tapia y su idolatría por Lionel Messi: «Es lo más grande»

Luego, opinó sobre sus idolatrías futbolísticas y remarcó dos nombres: “Hoy en la actualidad, Leo es lo más grande. Si vamos a la posición, Román (Riquelme) fue lo mejor que vi. Yo soy enganche, es la posición que más me gusta. En mi puesto, el mejor que vi es Román. Hacía cosas y sabía lo que iba a pasar antes. Es lo que siempre Leo tiene en la mente, siempre anticipa la jugada”.

Si bien pudo conocerlos a ambos, Tapia planteó que le quedó una situación pendiente. “Con el Diego, cuando estaba entre nosotros, le tenía una admiración pero normal. No era la que tengo con Leo, que es mucha más profunda. Cuando tocó que Diego partió, me agarró una cosa de decir por qué no lo conocí. Viendo los videos me pasa que me emociono y antes no me pasaba. Me queda la espina de haberlo podido ver al menos una vez”, concluyó.