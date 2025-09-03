La inesperada visita que recibió el Dibu Martínez antes del partido de la Selección por las Eliminatorias

En la previa del cruce entre la Selección Argentina ante Venezuela este jueves a las 20.30 en el Monumental por la anteúltima fecha de las Eliminatorias, los jugadores aprovecharon para pasar tiempo con su familia. Uno de los que disfrutó de su tiempo libre fue Emiliano Dibu Martínez, quien recibió una llamativa visita en su casa.

El Dibu, que viene de atravesar un panorama delicado a nivel clubes, posteó en Instagram una foto de su casa, y a través de la ventana, se ven dos carpinchos que ingresaron en su patio. «Mis mascotas», escribió el arquero junto a un emoji de una carita desanimada.

El posteo del Dibu Martínez.

Cómo se cayó el pase de Dibu Martínez a Manchester United

Antes de que llegue al país para defender el arco de la Selección Argentina, Emiliano Martínez atravesó una situación compleja en Aston Villa. Cuando parecía que iba a emigrar a Manchester United, el pase se frustró, por lo que los Villanos lo apartaron y el resto de los clubes interesados no lo seducen.

El Dibu esperó ofertas durante todo el mercado de pases y hasta se había despedido del conjunto de Birmingham. Sin embargo, el llamado desde Manchester nunca llegó porque terminó fichando al belga Senne Lammens y tuvo que armar las valijas con destino a Argentina.