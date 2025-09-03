Atención Boca: Leandro Paredes podría ser desafectado de la Selección Argentina

Leandro Paredes es uno de los pocos jugadores que fue convocado a la Selección Argentina estando en el fútbol argentino. «Ha jerarquizado el fútbol argentino y en Boca cada vez se va haciendo más importante», reflexionó Lionel Scaloni, que planea ponerlo de titular ante Venezuela. Sin embargo, el jugador podría ser desafectado de la Albiceleste.

Su titularidad ante la Vinotinto repercute de lleno en el Xeneize, no solo por su situación física sino también porque podría volver antes de los esperado.

Desde Brandsen 805 seguirán esta doble fecha de Eliminatorias con especial atención en el experimentado volante que se transformó en una pieza inamovible para Miguel Russo. Hoy es el eje del equipo que logró cambiar el presente del club y no pueden darse el lujo de perderlo.

En este contexto, hay un factor clave pensando en el duelo de mañana en el Monumental, que podría ser un problema para Scaloni, pero un beneficio para Russo. Paredes acumula una amarilla y, de recibir otra el jueves, se perderá el cierre de las Eliminatorias ante Ecuador el martes 9 de septiembre.

Es decir que si se da esta situación, el DT de la Selección Argentina lo liberaría de la concentración a sabiendas de que no lo podrá utilizar y por lo tanto ni siquiera viajaría a Guayaquil.

Leandro Paredes podría volver antes a Boca desde la Selección Argentina

Si se da esta situación, el volante no volvería el jueves 11 (tres días antes del encuentro ante Rosario Central), sino que lo haría esta misma semana y el cuerpo técnico lo recuperaría más «entero» desde lo físico.

Además de la ventaja de contar antes con el campeón del mundo, el otro punto fundamental tiene que ver con que Russo podrá armar la estrategia con Paredes en Boca Predio desde temprano.