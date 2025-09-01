La Sub 15 femenina de Neuquén logró un histórico título nacional en Santiago Del Estero

La Selección Sub 15 femenina de la Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune) se consagró campeona nacional en Santiago Del Estero en un título histórico.

El combinado juvenil venció 3 a 0 a Junín en la semifinal y 2 a 0 a Tucumán en la final que se jugó en la ciudad de Termas de Río Hondo. El plantel llega este lunes a las 18:30 y preparan un recibimiento en la sede de Lifune.

Es la primera vez que Neuquén se consagra a nivel nacional en esta categoría. El otro equipo que disputó el cuadrangular final fue el local, Santiago del Estero.

Las jugadoras de Lifune habían conseguido el pasaje a esta instancia como representante patagónico al derrotar al seleccionado del Valle de Chubut por 2 a 1 en Lamarque.

El sábado, las neuquinas vencieron 3 a 0 a Junín que llegaba como campeona de la provincia de Buenos Aires. Fue con dos goles de Lara Moure y uno de Mía Acuña.

En la final, Jazmín Pérez abrió el marcador de penal y Zahiara Campos, a la que le hicieron la falta del 1-0, convirtió el 2-0 definitivo. Pérez, que juega en Pacífico, fue premiada como la mejor jugadora del torneo.

Jazmín Pérez, mejor jugadora del torneo.

La arquera Renata Moreira, también del Decano, recibió la distinción a la valla menos vencida. Además, ayer festejó sus 14 años.

Renata Moreira, la valla menos vencida del Nacional.

La selección neuquina está dirigida por Rodrigo Canales, acompañado por Martín Canales y Brian Furlon. El plantel de Sub 15 se compuso por: Moreira Renata · Taranilla Ámbar · Barros Estroz Ashley Xiomara · Calfuman Valentina · Acuña Mía · Durán Julieta · Blanco Helena · Benítez Ludmila · Dimartino Renata · Pérez Jazmín · Sandoval Sofía · Alonso Victoria · Lara Moure · Salazar Alma · Ochiodoro Franchesca · Campos Zahiara · Sánchez Sofía · Rojas Rut Elisabet • Ariana Carrasco