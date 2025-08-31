La Selección de Neuquén le ganó a Bariloche y avanzó a la próxima fase en la Copa País

Esta tarde, en el estadio del Club Atlético Neuquén, las Selecciones de Neuquén y Bariloche se enfrentaron en el duelo de vuelta por la Copa País. El combinado neuquino se impuso por 3-1 y selló su clasificación a la próxima instancia.

A los 32 minutos, Daniel «el Pampa» Gómez abrió el marcador como visitante. Luego de un desborde por derecha, el capitán de Bariloche recibió un pase de taco de Montero y sorprendió con un puntinazo cruzado.

Al minuto de juego del complemento, Orion Espinoza vio la roja tras empujar a un jugador de Neuquén antes de que se ejecute un lateral. El árbitro no dudó luego de la agresión y Bariloche se quedó con diez jugadores.

A los 12 minutos de la segunda parte, Lifune empató mediante Ezequiel Namuncurá. El goleador de Pacífico ganó en el área con un cabezazo luego de un centro desde la izquierda e igualó el marcador.

Diez minutos después, Axel Paz marcó un verdadero golazo para dar vuelta el resultado a favor de los neuquinos. El jugador que había ingresado en el complemento se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y sorprendió al arquero con un tiro directo hacia su palo que no pudo contener e hizo estallar a los hinchas en el estadio de la capital.

Y rápidamente, Miguel Díaz amplió el marcador para sentenciar el partido. El delantero recibió la pelota de contra y encaró por la izquierda. Al ingresar al área, sacó un zurdazo al primer palo para vencer a Mancinelli.

De esta manera, el combinado que dirige Rogger Morales se hizo fuerte de local y selló su pase a la próxima instancia.

El once de Bariloche ante Neuquén

Lucas Mancinelli; Leonardo Inostroza, Ramiro Isern, Facundo López; Juan Ridao, Orion Espinoza, Matías Vargas, Daniel Gómez, Franco Montero; Martín Barrales y Thiago Lueiro. DT Rafael Aldarete.

La formación de Neuquén contra Bariloche

Alan Aldalla; Maximiliano Carrasco, Francisco Cechich, Manuel Berra, Ignacio Cecich, Alan Riquelme; Maximiliano Morales, Lautaro Guevara, Oscar Páez, Pablo Namúncura; Braian Gónzalez. DT: Rogger Morales.