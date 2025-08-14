La tajante decisión de Marcelo Saracchi y Cristian Lema tras ser marginados en Boca

Miguel Russo decidió marginar a tres jugadores en Boca luego de que comience el Torneo Clausura. Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi fueron separados del plantel, pero el ex Estudiantes logró destrabar su salida y fichó con Racing. Sin embargo, los otros dos defensores tomaron una tajante decisión.

Lema y Saracchi permanecerán en Boca hasta diciembre de 2025, luego de no poder concretar su salida con la institución ni recibir propuestas de otros clubes.

Tanto el uruguayo como el ex Newell´s cumplirán su contrato hasta fin de año y quedarán libres para decidir su futuro de cara al 2026.

A diferencia de Rojo, quien ya tuvo su debut con la Academia en Copa Libertadores, los otros dos defensores no pudieron acordar su salida del Xeneize.

El lateral estuvo cerca de llegar a Independiente, pero las negociaciones entre ambos clubes se estancaron y desde Avellaneda avanzaron por otros jugadores: Facundo Zabala y Milton Valenzuela.

Mientras que el zaguero intentó rescindir su vínculo luego de ser marginado. Llegó a presentar una propuesta formal, pero fue rechazada por la dirigencia. Boca respondió con una contraoferta, también sin éxito.

En este contexto, ambos defensores continuarán entrenando separados del plantel y a contra turno. La decisión la tomó Miguel Ruso y fue avalada por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Marcos Rojo acordó su llegada a Racing

El experimentado defensor Marcos Rojo llegó como el sexto refuerzo de Racing en este mercado y ya tuvo su debut ante Peñarol por la Copa Libertadores, en lo que fue derrota 1-0 por la ida de los octaovs de final.

EL surgido en Estudiantes rescindió su vínculo con el Xeneize la semana pasada y firmó con la Academia para transformarse en el sexto refuerzo del equipo dirigido por Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.