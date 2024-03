La tajante decisión que tomó Armani cuando Fonseca fue convocado por Uruguay: «Valió la pena»

El mediocampista de River, Nicolás Fonseca, está viviendo un gran presente en el Millonario. Se hizo cargo de la mitad de la cancha al comienzo del torneo y hoy es una de las alternativas para Martín Demichelis. Para esta fecha FIFA, fue convocado por la Selección Uruguaya y contó cómo fue el momento en el que se enteró.

El jugador uruaguayo dialogó con la prensa de la selección de su país y explicó cómo fue su convocatoria a la Celeste: «Estaba almorzando, me sonaba el teléfono y te dan multa si sacas el teléfono ahí en River, saco el teléfono y todos me miraban diciendo multa multa multa».

Y explicó cuál fue la determinación que tomó para atender el llamado, «me levanté y fui a hablar con el capitán, le dije que era el de la Selección, si podía contestar, me dijo que sí, y ahí me dieron la noticia», recordó.

Nico Fonseca contó que se enteró del llamado de la Selección de Uruguay en medio del almuerzo con River, y Armani no le perdonó la multa. "Valió la pena" pic.twitter.com/o8caEwLaJ2 — Iván (@ivanalvarenga1) March 19, 2024

Rápidamente, aseguró que se comunicó con su familia para darle la noticia, «en seguida llamé a mi familia, mucha felicidad y lagrimas de alegría«, dijo el volante millonario.

Aunque lo más llamativo de ese momento se relacionó con la regla que maneja la Banda dentro de las concentraciones. Ya que el capitán, Franco Armani, no le dejó pasar al joven uruguayo esta medida que tomó.

Durante la entrevista, le consultaron si tuvo que abonar la multa de la que se hablaba, por haber atendido la llamada durante el horario del almuerzo. Fonseca respondió con una sonrisa: «Me la hicieron pagar, pero valió la pena».