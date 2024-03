Garnacho suena para Real Madrid: cómo es el plan que utilizarán para seducir al Bichito

Esta semana, medios europeos comenzaron a plantear que Florentino Perez, presidente del Real Madrid, está interesado en sumar al argentino, Alejandro Garnacho. Según describieron, la autoridad merengue tendría un plan similar al que utilizó con Cristiano Ronaldo para seducir al Bichito.

El extremo argentino es una de las principales figuras de la Premier League. El futbolista de Manchester United y la Selección Argentina es una de las estrellas jóvenes en la que ya varios clubes comenzaron a interesarse. Uno de los ellos, sería el Real Madrid, equipo que ya estaría ideando una estrategia para seducir al atacante.

La información surgió en España y fue replicada por medios ingleses como el Daily Mail. Detallaron que se trata de un particular plan que estaría pensando Florentino Pérez y que está inspirado en la estrategia que utilizó para convencer al crack portugués, el «Plan Cristiano Ronaldo«.

El luso fue una de las máximas estrellas de la historia del Real Madrid y fue fichado por la Casa Blanca cuando se desempeñaba en el mismo club donde hoy brilla Garnacho. De esta forma, la máxima autoridad del Merengue estaría decidido a utilizar la misma táctica con la que convenció al Bicho.

Según detallaron en el portal Real Madrid Exclusivo, Pérez estaría organizando una reunión con Garnacho el próximo mes, justo cuando el Real Madrid visite Inglaterra para enfrentar al Manchester City por la Champions League.

Mientras que desde Inglaterra, distintos periodistas destacaron la posible venta en el tiempo inmediato pero no se animaron a negar un fichaje en el futuro. «No será en junio, pero me preocupa qué pueda pasar dentro de un año», sostuvo Mark Goldbridge de The United Stand.

Y agregó que «No creo que sea real que vayan a reunirse, pero creo que si realmente quieren a Garnacho, será para 2025. Y si así lo quisieran sería un problema, porque son capaces de fichar a jugadores de 21 años y, si el jugador quiere irse y el dinero está bien, seamos honestos, no sabemos cuál es el futuro del club«.