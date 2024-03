La tajante respuesta de Lionel Scaloni ante la consulta sobre su continuidad en la Selección

Por primera vez, Lionel Scaloni realizó una conferencia de prensa desde aquella noche tras ganarle a Brasil en el Maracaná, cuando puso en duda su continuidad. En este caso, fue consultado nuevamente sobre su proceso al frente de la Selección Argentina y una respuesta tajante no dejó dudas.

Scaloni habló sobre aquella conferencia en la que puso en duda su continuidad, «Necesitábamos un poquito parar la pelota, había sido un año difícil más allá de haber ganado, donde habían pasado muchas cosas. Había algunas cosas personales en las cual había que pensar y a partir de ahí, tomar decisiones«.

Y explicó que tuvo conversaciones con el plantel: «Nos juntamos con los que pensábamos que teníamos que hablar, comentamos nuestras inquietudes y lo más importante es saber que estábamos todos fuertes para seguir».

"NOS JUNTAMOS CON LA GENTE QUE CREÍAMOS QUE TENIAMOS QUE HABLAR"

Sobre el tiempo por el que continuará al frente de la Selección, Scaloni cerró la respuesta con una tajante frase: «Los plazos nunca se saben, sigo y punto«.

Además, remarcó que «lo más importante era reforzar, lo que queríamos de ellos, lo que buscábamos. La importancia de seguir compitiendo y sentirlos a ellos, me hizo estar más fuerte y convencido». A su vez, explicó que tuvo conversaciones con su circulo intimo: «Después, algunas cuestiones mías que tuve que arreglar con mi familia y la gente que me rodea, para saber que hay que seguir igual. Esta profesión y este lugar no te permite estar al 90%, entonces sentía que lo tenía que decir y hablarlo con la gente que quiero y me ha llevado hasta ahí: jugadores, directivos, cuerpo técnico, familia… Y así fue».

«En este parate hablé con Messi», reveló Scaloni

Lionel Scaloni reveló que «en este parate hablé con Leo (Messi), fui a su casa y me recibió muy bien. Charlé con varios jugadores que están hace tiempo con nosotros y con los que creía que tenía que hablar. Confío mucho en ellos y los quiero un montón».

Scaloni durante la conferencia de prensa. Foto: @Argentina.

A su vez, habló sobre el primer rival que tendrá la selección en esta gira: «El Salvador es un buen equipo, con una idea muy marcada. Nuestra idea de juego va a ser parecida a la que se viene dando«.

Y remarcó la importancia que tendrán estos encuentros para la Albiceleste, «vinimos a competir, con la guardia alta. Siempre al jugar con esta camiseta los partidos son importantes«.

Además, habló sobre los nuevos nombres que aparecieron en la convocatoria: «Estamos continuamente evolucionando e intentando que jueguen los mejores. Hay muchos jugadores y la elección final nunca es fácil. Todos los chicos que están acá tienen chances de jugar la Copa».

«Ahora que Leo (Messi) no está acá con nosotros, tenemos que ser un equipo más que nunca porque no hay un jugador para reemplazarlo, es la verdad«, concluyó el entrenador de la Selección Argentina.