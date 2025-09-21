La violenta reacción de los hinchas de Manchester United contra Garnacho: «Imbécil argentino»

Manchester United festejó en un duelo clave ante Chelsea. Los Diablos Rojos se impusieron por 2-1 para comenzar una remontada en plena crisis institucional, aunque el encuentro tuvo una situación polémica en la estuvo involucrado Alejandro Garnacho, flamante refuerzo de los Blues.

Por el conflicto con el entrenador Rúben Amorim, el extremo argentino abandonó el elenco de Manchester para vestir la camiseta de la institución de Londres, con la que visitó Old Trafford este sábado.

El recibimiento que le hicieron los hinchas, aquellos que celebraron sus goles, fue absolutamente violento y hostil. Se oyeron canticos directos hacia el jugador en el que los agredieron verbalmente: «¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos».

Alejandro Garnacho y su salida del Manchester United

En la última temporada, Garnacho se entrenó apartado y en los últimos días del mercado logró emigrar al Chelsea, que lo compró en más de 50 millones de dólares y le extendió un contrato hasta diciembre de 2032.

La semana pasada tuvo su debut en el empate 2-2 ante Brentford y sumó algunos minutos en la caída por 3-1 contra Bayern Munich por la Champions League. Sin embargo, este sábado el entrenador Enzo Maresca lo dejó en el banco.