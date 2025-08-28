Alejandro Garnacho confirmó su salida del Manchester United y ya tiene nuevo club

Después de largas negociaciones y de un tiempo fuera de consideración, Alejandro Garnacho logró que Manchester United lo venda a un nuevo club.

El atacante de 21 años seguirá en Inglaterra y jugará en el Chelsea que pagará cerca de 40 millones de euros por su pase. En las próximas horas, firmará un contrato por siete temporadas.

El United conservará el 10% de una futura transacción en lo que se convirtió en la cuarta venta más cara de la historia del club detrás de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Angel Di María.

Desde su pelea con el entrenador, Rubén Amorim, en el cierre del semestre pasado, Garnacho manifestó su deseo de irse de Manchester y el Chelsea fue su prioridad N°1.

Ahora compartirá equipo con Enzo Fernández en un club que viene en ascenso luego de ganar el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Garnacho y la chance de volver a la Selección Argentina

El jugador no fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima fecha de Eliminatorias y cayó en la consideración en el último tiempo.

Con este cambio de equipo, buscará volver a ser tenido en cuenta de cara al Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.