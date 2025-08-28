SUSCRIBITE
Alejandro Garnacho confirmó su salida del Manchester United y ya tiene nuevo club

Alejandro Garnacho cumplió con su deseo de salir del Manchester United que lo vendió por una cifra multimillonaria.

Alejandro Garnacho pasará del Manchester United al Chelsea.

Después de largas negociaciones y de un tiempo fuera de consideración, Alejandro Garnacho logró que Manchester United lo venda a un nuevo club.

El atacante de 21 años seguirá en Inglaterra y jugará en el Chelsea que pagará cerca de 40 millones de euros por su pase. En las próximas horas, firmará un contrato por siete temporadas.

El United conservará el 10% de una futura transacción en lo que se convirtió en la cuarta venta más cara de la historia del club detrás de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Angel Di María.

Desde su pelea con el entrenador, Rubén Amorim, en el cierre del semestre pasado, Garnacho manifestó su deseo de irse de Manchester y el Chelsea fue su prioridad N°1.

Ahora compartirá equipo con Enzo Fernández en un club que viene en ascenso luego de ganar el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Garnacho y la chance de volver a la Selección Argentina

El jugador no fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima fecha de Eliminatorias y cayó en la consideración en el último tiempo.

Con este cambio de equipo, buscará volver a ser tenido en cuenta de cara al Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.


