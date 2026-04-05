Lautaro Martínez regresó de la lesión y tardó un minuto en volver a hacer un gol

Lautaro Martínez estuvo un mes y medio sin jugar y en su regreso tardó un solo minuto en volver al gol en la victoria de Inter contra Roma por 5 a 2 en la Serie A.

En el Giuseppe Meazza, el local abrió el marcador en la primera llegada. Marcus Thuram ganó por derecha, tocó al medio y el argentino definió con un buen derechazo alto. En el complemento, el ex Racing volvió a combinar con el francés en un contraataque y metió el 3-1.

Lautaro se lesionó el 18 de febrero en la Champions League. Sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó de siete partidos.

SEÑORAS Y SEÑORES: ¡¡EL TORO ESTÁ DE REGRESO!! ¡GOLAZO DE LAUTARO MARTÍNEZ AL MINUTO DE JUEGO PARA EL 1-0 DEL INTER ANTE ROMA!



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En ese tramo, Inter solo ganó dos veces, perdió el clásico con Milan y quedó afuera de la Champions. Igual sigue puntero en la Serie A y le saca 9 a su eterno rival que juega mañana.

Martínez es el máximo goleador del campeonato italiano con 15 tantos. Por la lesión muscular, también se perdió los últimos amistosos con la Selección Argentina.

¡LO FESTEJA INTER, LO CELEBRA ARGENTINA TAMBIÉN! THURAM ASISTIÓ DE NUEVO A LAUTARO MARTÍNEZ PARA QUE EL TORO MARQUE SU DOBLETE PARA EL 3-1 ANTE ROMA. ¡QUE MANERA SOÑADA DE VOLVER DE UNA LESIÓN!



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Después del 1-0, Roma lo empató con un gol de Gianluca Mancini pero rápidamente Inter se puso al frente de nuevo con un tremendo derechazo desde lejos de Hakan Calhanoglu. En los capitalinos, es titular Matías Soulé y no está Paulo Dybala por lesión.

Thuram y Nicolo Barella aumentaron la ventaja para el local y el visitante descontó con Lorenzo Pellegrini. Lautaro salió a los 13′ del segundo tiempo.