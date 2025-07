Leandro Paredes volvió a Boca: «Uno de los días más importantes de mi carrera»

Este jueves, Leandro Paredes fue presentado como nuevo refuerzo de Boca. El campeón del mundo protagonizó una conferencia de prensa junto con Juan Román Riquelme y fue recibido por los hinchas en una Bombonera colmada.

Después de once años, el volante dio sus primeras palabras al volver a vestir al azul y oro: «Maduré muchísimo en lo futbolístico. Me tocó volver a una edad en la que me siento muy bien desde lo físico. Estoy muy feliz«.

En ese sentido, Paredes agregó que «mi sueño era volver y quiero conseguir cosas importantes. Ya hablé con el entrenador«.

Por otra parte, el volante se refirió a su amistad con Paulo Dybala y le tiró un guiño a la chance de que vuelva al fútbol argentino para jugar en el Xeneize: «Me encantaría por la clase de jugador que es. Para él también sería un sueño. Si le toca venir, bienvenido sea«.

Antes de finalizar, concluyó que «uno de chico soñaba con todo esto, pero superó toda expectativa. Me ha tocado jugar en clubes importantes, con jugadores increíbles y lograr cosas muy importantes con la selección también. Estoy muy feliz«.

Cuándo debutaría Leandro Paredes en Boca

Este domingo, el conjunto de la Ribera tendrá su estreno en el Torneo Clausura ante Argentinos Juniors, en La Paternal. Y el viernes siguiente, el 18 de julio, recibirá a Unión en la Bombonera. Si bien esa parecía la opción más viable para que el ex Roma se presente ante los hinchas, es posible que esperen unos días más hasta el debut en Copa Argentina.

Más allá de que resta la confirmación oficial, el miércoles 23 de junio Boca se medirá ante Atlético Tucumán por los 16avos de final del certamen, y todo indica que se disputará en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Esta sería la fecha indicada para que Paredes vuelva a vestir la camiseta de Boca luego de más de 11 años en el exterior.