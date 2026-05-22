Secuestraron armas, municiones y herramientas en un operativo policial en Allen

Un operativo policial se realizó en una zona rural de Allen, donde efectivos de la Comisaría 33º llevaron adelante un allanamiento que permitió secuestrar armas largas, municiones y diversos elementos vinculados a una investigación judicial en curso.

El procedimiento tuvo lugar en un puesto rural ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad y contó con la participación del Grupo Especial C.O.E.R. y personal de la SENAF, quienes trabajaron durante varias horas en la inspección de la vivienda y sectores aledaños del predio.

Como resultado del allanamiento, la Policía secuestró una pala tipo corazón, masas de hierro, municiones calibre 7,65 y 9×19 milímetros, vainas servidas y un cerrojo de fusil.

Además, los efectivos encontraron dos armas largas: un rifle de aire comprimido calibre 22 y un fusil modelo argentino 1909.

Desde la fuerza indicaron que todos los elementos hallados fueron incorporados a la causa y serán sometidos a las pericias correspondientes.

Un detenido tras el allanamiento

Fuentes policiales informaron que la persona investigada no se encontraba en el lugar al momento del operativo. Sin embargo, horas más tarde se presentó en la Fiscalía y quedó detenida en la Comisaría 6º, a disposición de la Justicia.