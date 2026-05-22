Procesaron al exrugbier Patricio Albacete por violencia de género y fijaron un embargo de $30 millones

El exjugador de Los Pumas, Patricio Albacete, fue procesado por la Justicia en una causa por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas, tras la denuncia presentada por su exesposa, Pamela Pombo.

La resolución fue dictada sin prisión preventiva, aunque el magistrado ordenó un embargo de 30 millones de pesos sobre los bienes del exdeportista.

Qué dice la resolución judicial

Según trascendió, el procesamiento se basa en una investigación que incluyó al menos cinco episodios de violencia física y un hecho de hostigamiento dentro de una relación marcada por situaciones de control e intimidación.

En el fallo, el juez sostuvo que los hechos denunciados no podían analizarse de forma aislada, sino como parte de “una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control”.

Además, consideró que existen elementos suficientes para tener por configurados los delitos investigados tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo.

La denuncia de Pamela Pombo

La denuncia penal fue presentada a fines de abril por Pamela Pombo, quien acusó públicamente a Albacete de violencia de género y tentativa de homicidio.

La modelo difundió en redes sociales grabaciones y mensajes donde expuso momentos de extrema tensión y agresiones físicas ocurridas en el ámbito doméstico.

Según relató en la causa, la relación se deterioró rápidamente pese a haber intentado sostenerla mediante terapia de pareja.

La pareja se había casado por civil en diciembre de 2024 y luego realizó una importante celebración en Pilar. Sin embargo, la convivencia terminó apenas semanas después, con una separación definitiva en enero de este año.

En la denuncia judicial, Pombo aseguró que el ciclo de violencia fue escalando con el paso del tiempo y denunció incluso un presunto intento de asfixia, situación que motivó la imputación por tentativa de homicidio agravado dentro de la causa.