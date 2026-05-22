El Gobierno envía cuatro proyectos de ley al Congreso: uno por uno, de qué tratan

El Gobierno nacional confirmó el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos de ley que incluye iniciativas vinculadas a apuestas online, grandes inversiones, etiquetado frontal de alimentos y regulación del lobby empresarial. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.

Según explicó el funcionario, las propuestas comenzarán a debatirse en los próximos días y forman parte de la agenda legislativa impulsada por la administración de Javier Milei, con foco en la desregulación económica, la transparencia institucional y la atracción de inversiones.

Los cuatro proyectos que el ejecutivo nacional envía al Congreso

Entre los proyectos se destaca la denominada Ley de Ludopatía, orientada a combatir las plataformas ilegales de apuestas online y reforzar la protección de menores de edad. La iniciativa contempla restricciones a la publicidad de casinos y sitios de apuestas, controles de edad e identidad para acceder a las plataformas, campañas de salud mental y medidas para prevenir la adicción al juego. También prevé limitar promociones y bonos promocionales vinculados al sector.

Otro de los ejes del paquete es el denominado “Súper RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases. El proyecto apunta a fomentar nuevas actividades económicas y atraer capitales extranjeros en sectores estratégicos como litio, hidrógeno verde, energía nuclear, baterías, industria aeroespacial y vehículos eléctricos.

El esquema incluiría beneficios fiscales y aduaneros, reducción del impuesto a las ganancias al 15%, eliminación de derechos de exportación, amortización acelerada y estabilidad fiscal y jurídica para las empresas que se adhieran.

Además, el Ejecutivo enviará modificaciones sobre la Ley de Etiquetado Frontal. El objetivo oficial es eliminar los octógonos negros de advertencia y avanzar hacia un sistema “más preciso y técnicamente consistente”, alineado con estándares del Mercosur. También se eliminarían restricciones vinculadas al uso de personajes infantiles en envases y parte de las regulaciones que hoy alcanzan a las empresas alimenticias.

El cuarto proyecto es la denominada Ley de Lobby, con la que el Gobierno buscará regular y transparentar la actividad de los grupos de interés que buscan influir en decisiones públicas. La iniciativa prevé la creación de un registro obligatorio de lobistas, publicación de reuniones con funcionarios y controles sobre posibles conflictos de interés.

“Estos son los cambios que introducirá, de ser sancionado, el nuevo paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación”, publicó Adorni en su cuenta oficial. El funcionario cerró el anuncio con la frase habitual del oficialismo: “Dios bendiga a la República Argentina”.