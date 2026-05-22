Rapanui inauguró una nueva “Casa” en Villa Urquiza con una inversión de US$ 900.000

La reconocida chocolatería patagónica Rapanui inauguró una nueva sucursal en el barrio porteño de Villa Urquiza y alcanzó así los 17 locales propios en todo el país. El nuevo espacio está ubicado sobre la calle Bucarelli 2151 y demandó una inversión de US$ 900.000.

La apertura forma parte del plan de expansión de la empresa nacida en Bariloche y suma además 35 nuevos puestos de trabajo. La nueva “Casa Rapanui” es la octava sucursal de la marca en la Ciudad de Buenos Aires.

Según detallaron desde la firma, el proyecto implicó más de un año de trabajo de remodelación sobre una antigua casona del barrio, que fue restaurada respetando su arquitectura original y adaptada al estilo característico de la empresa.

“Para nosotros, cada apertura es mucho más que una sucursal: es seguir expandiendo nuestra Casa de Creadores, un concepto en el que tradición, historia, innovación y comunidad se entrelazan”, expresó Leticia Fenoglio, CEO de la compañía a Fortuna.

La empresaria explicó que la propiedad llamó la atención de la firma por “su identidad y energía”, pese al deterioro en el que se encontraba. “Era una de esas casas que no solo se ven, se sienten y son para ser vividas”, afirmó.

El nuevo espacio cuenta con más de 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y un jardín que fue preservado y reacondicionado. Entre los elementos distintivos se destaca una gran araucaria, árbol típico del sur argentino que, según remarcaron desde la empresa, representa el vínculo permanente de la marca con la Patagonia.

Como en el resto de sus locales, la propuesta combina chocolatería artesanal, heladería premium y distintos formatos de experiencia gastronómica. Además, los productos también podrán adquirirse mediante el sistema de ecommerce, delivery y take away.

La sucursal funcionará todos los días desde las 11 de la mañana hasta la madrugada, adaptándose a la dinámica comercial y gastronómica del barrio porteño.

Con información de Fortuna.