Leonardo Morales, un 5 que marca y también hace golazos para Sol de Mayo

Sol de Mayo tuvo un arranque perfecto como local en el Federal A con dos triunfos y quedó en la pelea de la Zona 1 del torneo. El último domingo venció 2 a 0 a Santamarina de Tandil en Viedma y se recuperó de la derrota con Círculo Deportivo de visitante. En el debut le ganó a Deportivo Rincón.

En la fecha reciente, destrabó el encuentro con un golazo de Leonardo Morales, uno de sus referentes. “La verdad que es un buen comienzo, si bien esto recién arranca, el Federal A es muy competitivo, fuimos a Mar del Plata y no había sido un buen partido, pero acá nos pudimos reponer ante un rival histórico de la categoría, el equipo va encontrándose y eso es lo importante”, destacó Morales de 36 años en diálogo con «Subite al Podio» de RN Radio.

El mediocampista recibió un rebote en un córner y le pegó de volea en uno de los mejores goles de la fecha y de lo que va del campeonato en el Federal A.

“La agarré justo, esas pelotas se van de la cancha o van adentro. Mis compañeros me cargan y me decían que nunca más iba a hacer un gol así. Sirvió para abrir el marcador porque se estaba poniendo difícil pero con paciencia sabíamos que iba a llegar porque el equipo estaba jugando bien”, repasó.

Este domingo, Sol de Mayo visitará a Villa Mitre en Bahía Blacna, uno de los candidatos al ascenso. “Nos vamos a preparar como lo hacemos para cada partido. Nos tiene que servir la experiencia de la primera fecha de visitantes. Habrá que tomar recaudos pero podemos hacerle frente a cualquiera. Con un equipo así, si te equivocás la vas a buscar adentro”, analizó en la previa.

Después de un tiempo afuera, Leo Morales regresó al club para esta temporada y Sol de Mayo sumó experiencia en un lugar clave de la cancha.

“Adán (Valdebenito) me había llamado, me dijo que estaba Diego Galván de técnico, si podía volver y es algo que vi con buenos ojos. Es un club que siempre me trató de la mejor manera y uno vuelve adonde fue feliz. Me encontré con un club muy cambiado para bien, con un estadio prácticamente de Nacional B, es muy lindo volver y verlo así, ojalá que la gente se sienta identificada con el equipo”, expresó.

(Foto: Pablo Leguizamón)

Su relación con Diego Galván, hoy entrenador del Albiceleste, es especial ya que fueron compañeros desde muy jóvenes en Estudiantes de La Plata, luego también en Sol y ahora se reencontraron con el DT en su nuevo rol. Morales fue parte del plantel campeón del Pincha en 2006 con Diego Simeone de DT.

“La relación es de respeto mutuo. Lo importante es que el equipo encuentre la identidad que él quiere, que en todas las canchas salgamos a apretar bien arriba. Venimos bien, pero el Federal A es muy difícil y todos los fines de semana tenés que demostrar para qué estás”. señaló.

Morales volvió a Sol de Mayo al igual que su hermano Héctor (delantero) que también vistió la camiseta del club viedmense en varias temporadas y retornó la temporada pasada. “Ya somos más grandes y no nos peleamos tanto en la cancha. Que él haya vuelto motivó también mi regreso”, aseguró.

Escuchá al jugador de Sol de Mayo, Leonardo Morales, en RÍO NEGRO RADIO:

