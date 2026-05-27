Lifune suspendió las semifinales en formativas por los reiterados hechos de violencia

Lifune suspendió el fútbol en formativas por los hechos de violencia. (Foto: Facebook Lifune)

La mesa directiva de la Liga de Fútbol de Neuquén (LIFUNE), decidió la suspensión «total y por tiempo indeterminado» de las instancias finales de las categorías formativas por los «reiterados hechos de violencia, reclamos desmedidos e incidentes registrados» en las canchas.

«El fútbol formativo debe ser un espacio de recreación, aprendizaje y sana competencia. Hoy, ese propósito está en riesgo debido a comportamientos que no representan los valores de nuestra institución«, destacaron.

Además, para que se reanude la actividad la Liga exigió un «compromiso absoluto con el Fair Play (Juego Limpio)» bajo ciertas premisas orientadas a familiares, jugadores, árbitros y el público en general.

«Los padres y familiares deben ser formadores, no agresores. Exigimos erradicar los insultos y bajar la intensidad de los reclamos. El aliento debe ser constructivo», señalaron.

«El respeto al rival y a las decisiones arbitrales es innegociable. La conducta antideportiva dentro del campo será severamente sancionada», agregaron.

«Los jueces deben garantizar la autoridad mediante el respeto mutuo, mejorando los canales y las formas de dirigirse a los protagonistas», continuaron.

«Buscamos certámenes donde las familias disfruten y el plano deportivo sea el único protagonista. No se tolerará la presencia de personas que alteren la normalidad del espectáculo», concluyeron.

Comunicado completo

COMUNICADO OFICIAL: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE INSTANCIAS FINALES Y LLAMADO CONJUNTO AL FAIR PLAY

La Mesa Directiva de la Liga de Fútbol de Neuquén (LIFUNE) comunica la suspensión total y por tiempo indeterminado de las semifinales y finales del Torneo Apertura Oficial 2026. Esta drástica decisión responde a los reiterados hechos de violencia, reclamos desmedidos e incidentes registrados en nuestros estadios.

El fútbol formativo debe ser un espacio de recreación, aprendizaje y sana competencia. Hoy, ese propósito está en riesgo debido a comportamientos que no representan los valores de nuestra institución.

Para reanudar la actividad, LIFUNE exige un compromiso absoluto con el Fair Play (Juego Limpio) bajo las siguientes premisas:

Tribunas en paz:

Los padres y familiares deben ser formadores, no agresores. Exigimos erradicar los insultos y bajar la intensidad de los reclamos. El aliento debe ser constructivo.

Jugadores ejemplares:

El respeto al rival y a las decisiones arbitrales es innegociable. La conducta antideportiva dentro del campo será severamente sancionada.

Arbitraje profesional:

Los jueces deben garantizar la autoridad mediante el respeto mutuo, mejorando los canales y las formas de dirigirse a los protagonistas.

Torneos ordenados: Buscamos certámenes donde las familias disfruten y el plano deportivo sea el único protagonista. No se tolerará la presencia de personas que alteren la normalidad del espectáculo.

La violencia no tiene lugar en nuestras canchas.

MESA DIRECTIVA LIGA DE FÚTBOL DEL NEUQUÉN (LIFUNE)