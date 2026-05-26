River cierra el semestre contra Blooming por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Luego de la dura caída contra Belgrano en la final del Apertura de la Liga Profesional, River despedirá el semestre este miércoles a la noche al recibir a Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Será desde las 21:30, con transmisión de ESPNy el arbitraje del peruano Roberto Pérez. El golpe contra Belgrano dejó heridas y es sabido que el Chacho Coudet hará muchos cambios en el plantel de cara a la segunda mitad del año.

Juanfer Quintero no formó parte de la lista de concentrados y todos los indicios apuntan a que no continuará en el club. Su ausencia en este partido ya estaba consensuada y el jugador viajó a Colombia para empezar la preparación rumbo al Mundial. Más allá de eso, su intención sería buscar más minutos y su salida es casi un hecho. Podría emigrar a la MLS.

Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Paulo Díaz, Ian Subiabre y Maximiliano Salas serían otros de los nombres prescindibles para el DT. Algunos también se animan a agregar a esa lista a Lucas Martínez Quarta y a Sebastián Driussi.

Para este encuentro, al Millonario le alcanzará con un empate para clasificar como primero de grupo a octavos de final. Si pierde, puede quedar segundo y eso lo llevaría a jugar 16avos contra un tercero de la Libertadores.

Los únicos cambios que haría Coudet respecto al equipo que perdió con Belgrano son las salidas de Aníbal Moreno y Marcos Acuña, lesionados. Entrarían los juveniles Lucas Silva y Facundo González.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

Árbitro: Roberto Pérez

Estadio: Monumental

Horario: 21:30

TV: ESPN y Disney +