River cierra el semestre contra Blooming por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
River cierra su semestre contra Blooming este miércoles en el Monumental. Luego de la dura derrota en la final con Belgrano, será el último partido de varios jugadores que no seguirán post Mundial.
Luego de la dura caída contra Belgrano en la final del Apertura de la Liga Profesional, River despedirá el semestre este miércoles a la noche al recibir a Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Será desde las 21:30, con transmisión de ESPNy el arbitraje del peruano Roberto Pérez. El golpe contra Belgrano dejó heridas y es sabido que el Chacho Coudet hará muchos cambios en el plantel de cara a la segunda mitad del año.
Juanfer Quintero no formó parte de la lista de concentrados y todos los indicios apuntan a que no continuará en el club. Su ausencia en este partido ya estaba consensuada y el jugador viajó a Colombia para empezar la preparación rumbo al Mundial. Más allá de eso, su intención sería buscar más minutos y su salida es casi un hecho. Podría emigrar a la MLS.
Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Paulo Díaz, Ian Subiabre y Maximiliano Salas serían otros de los nombres prescindibles para el DT. Algunos también se animan a agregar a esa lista a Lucas Martínez Quarta y a Sebastián Driussi.
Para este encuentro, al Millonario le alcanzará con un empate para clasificar como primero de grupo a octavos de final. Si pierde, puede quedar segundo y eso lo llevaría a jugar 16avos contra un tercero de la Libertadores.
Los únicos cambios que haría Coudet respecto al equipo que perdió con Belgrano son las salidas de Aníbal Moreno y Marcos Acuña, lesionados. Entrarían los juveniles Lucas Silva y Facundo González.
Posibles formaciones
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.
Árbitro: Roberto Pérez
Estadio: Monumental
Horario: 21:30
TV: ESPN y Disney +
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