Aumentaron a $20 millones la recompensa por información de Guadalupe Lucero: actualizaron la foto de búsqueda

El ministerio de Seguridad Nacional anunció el aumento del valor de recompensa a $20.000.000 para quienes brinden datos claves e información para dar con el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, quién fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en el Barrio 544 Viviendas, de la ciudad de San Luis.

La solicitud incluyó la sustitución de la fotografía utilizada en los afiches anteriores por una imagen de la menor proyectada a su edad actual, para acercar los posibles resultados con su apariencia hoy en día.

Aumentaron la recompensa por el paradero de Guadalupe Lucero: el anuncio emitido por el Gobierno

La medida fue establecida por la Resolución 472/2026 publicada este miércoles. En la cual se menciona que «Dispónese el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida a la suma total de $20.000.000, destinada para aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone”.

La nueva cifra de recompensa triplicó el valor establecido hace cinco años, donde la cifra llegó a los $5 millones por el paradero de Guadalupe.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva destacó que la niña “fue vista por última vez el día 14 de junio de 2021, aproximadamente a las 19:20 horas, en el Barrio 544 Viviendas, de la ciudad de San Luis, provincia homónima” y el nuevo monto cuadruplica la recompensa anterior de $5.000.000, que había sido fijada por la Resolución 434/2021.

La ministra pidió que “Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos”.

Aumentaron la recompensa por el paradero de Guadalupe Lucero: la nueva imagen de referencia para su búsqueda

La Resolución incluyó cambios en la apariencia de Guadalupe en su imagen de referencia, con la sustitución de la fotografía utilizada en los afiches anteriores por una imagen de la menor proyectada a su edad actual, para acercar los posibles resultados con su apariencia hoy en día.

El Gobierno presentó una foto renovada de Guadalupe para dar con su paradero

Se reemplazó la imagen incorporada en el afiche de difusión de búsqueda para reflejar de manera más acertada las posibles características físicas de la niña al momento de su desaparición.