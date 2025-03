Lionel Messi rompió el silencio luego de ser desafectado de la Selección Argentina: «Quería estar»

La baja de Lionel Messi en la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas generó una gran repercusión en el mundo del fútbol. El astro sufrió una molestia en su último encuentro con Inter Miami y Lionel Scaloni decidió sacarlo de la convocatoria. En las últimas horas, el rosarino rompió el silencio.

Hace instantes, Lionel Messi utilizó su cuenta de Instagram para revelar detalles acerca de su baja en Argentina para los cruces de la fecha FIFA.

«Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar«, comenzó el capitán argentino.

El posteo de Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, reveló que «en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera«.

Sin embargo, el rosarino no ocultó su apoyo desde Estados Unidos para el combinado nacional: «Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. !Vamos Argentina!«.

Lionel Messi se lesionó en el último partido de Inter Miami

La Pulga se lesionó el aductor en el duelo de Inter Miami ante Atlanta United por la MLS y directamente quedó desafectado de la convocatoria. El primer entrenamiento del plantel en Ezeiza será esta tarde con 26 jugadores.

El astro argentino sufrió un pinchazo y esperaban que sea solo una sobrecarga. Al confirmarse la lesión muscular, quedó afuera de la convocatoria.