Estafas: usaron al Poder Judicial de Neuquén como fachada para vender televisores y figuritas del Mundial

Alerta en Neuquén por una presunta estafa online: ofrecían televisores y figuritas con datos falsos

Una presunta maniobra de estafa mediante la venta online de televisores y paquetes de figuritas del Mundial es investigada en Neuquén luego de que varias personas se presentaran en una dependencia del Poder Judicial para retirar mercadería que nunca estuvo allí.

Según la información reunida hasta el momento, al menos tres compradores acudieron en los últimos días al depósito judicial ubicado en calle Trabajador Municipal 39, convencidos de que en ese lugar funcionaba el centro de distribución de una empresa que comercializaba productos a través de internet.

Cómo se detectó la maniobra

Las personas habían realizado compras mediante una página web identificada con el dominio ecocityplus.com. De acuerdo con las publicaciones de ese sitio, el supuesto depósito de la firma se encontraba en la dirección donde funciona una dependencia del Poder Judicial.

Además de utilizar el domicilio, la página exhibía imágenes del edificio judicial para respaldar la operatoria y generar confianza entre potenciales clientes.

Cuando los compradores llegaron al lugar para retirar televisores y paquetes de figuritas adquiridos previamente, descubrieron que allí no existía ninguna empresa vinculada a esas ventas.

La denuncia ante Delitos Económicos

Ante la reiteración de casos, personal del área de Administración del Poder Judicial realizó una presentación formal ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén.

La denuncia apunta a esclarecer el uso indebido de la dirección e imágenes de la dependencia judicial y determinar si se trata de una maniobra destinada a captar compradores mediante información falsa.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que ya interviene la fiscalía de Delitos Económicos, que comenzó a reunir información para establecer el alcance de la operatoria y la posible existencia de más damnificados.

Piden extremar los cuidados en compras online

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan determinar quiénes están detrás del sitio web y si existen otras personas afectadas por la misma modalidad.

La pesquisa se centra en reconstruir el funcionamiento de la plataforma, verificar las operaciones realizadas y establecer eventuales responsabilidades penales por la utilización de datos falsos para ofrecer productos a través de internet.