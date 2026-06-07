Emplea Neuquén: una de cada tres personas registradas en el programa accedió a un trabajo formal

Desde su creación el programa Emplea Neuquén muestra números favorables como una política pública de inserción laboral. Según datos elaborados en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), sobre un universo de 32.415 personas con legajo completo dentro del programa, 11.792 neuquinos y neuquinas lograron acceder a un empleo formal desde mayo de 2024 a la fecha.

Esto representa que una de cada tres personas consiguió trabajo a través del sistema.

Los números de Emplea Neuquén

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, destacó los resultados alcanzados «muestran que miles de neuquinos pudieron acceder a oportunidades laborales reales gracias a una herramienta pensada no solamente para conectar personas con oportunidades, sino también para acompañarlas, capacitarlas y prepararlas para insertarse en el mundo laboral”.

Del total de personas insertadas laboralmente, 7.039 continúan activas en el mercado laboral, aunque hayan cambiado de empleador, mientras que 3.907 sostuvieron el mismo empleo desde su incorporación, consolidando trayectorias laborales estables. Estos indicadores demuestran capacidad de inserción y la efectividad del perfilamiento técnico realizado por el programa, favoreciendo vínculos laborales más duraderos, sostuvieron desde el Gobierno provinciall.

Explicaron que a diferencia de los modelos tradicionales de búsquedas laborales, donde muchas veces el proceso está basado en cargar un currículum y esperar la oportunidad, Emplea Neuquén desarrolla un acompañamiento integral que combina orientación, formación profesional, intermediación laboral y seguimiento, fortaleciendo las posibilidades reales de inserción y permanencia en el empleo.

Castelli también remarcó la visión estratégica detrás del programa: “Fue clara la decisión de nuestro gobernador de crear Emplea Neuquén como una política pública orientada al desarrollo. Hoy vemos que no solamente genera inserción laboral, sino que fortalece un modelo neuquino que apuesta al crecimiento, al trabajo, a la capacitación y al desarrollo sostenible de nuestra provincia”.