Tres allanamientos por narcomenudeo en Choele Choel: secuestraron cocaína, marihuana y celulares

Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes culminó con tres allanamientos simultáneos en Choele Choel, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada, marihuana, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Como resultado de las diligencias, la Justicia Federal imputó a tres hombres por presunta infracción a la Ley 23.737.

Los procedimientos fueron realizados el viernes por personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio, con asiento en Lamarque, en el marco de una pesquisa que se extendió durante cuatro meses y que contó con la supervisión de la Fiscalía Federal de General Roca.

Una investigación iniciada por una denuncia anónima

La causa tuvo origen en una denuncia recibida a través de la línea 0800-Drogas, dependiente de la Secretaría de Narcocriminalidad. A partir de esa información, los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia que permitieron reunir indicios sobre presuntas maniobras vinculadas al narcomenudeo.

Según se informó, los elementos obtenidos durante la pesquisa señalarían que los ocupantes de tres viviendas investigadas estarían relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Con esos antecedentes, la Fiscalía Federal solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes, que fueron autorizadas por el Juzgado Federal interviniente.

Qué encontraron en los operativos

Las diligencias se realizaron entre las 12 y las 15 en inmuebles ubicados sobre Pasaje Perón, calle Las Jarillas y avenida San Martín de Choele Choel.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron envoltorios y cigarrillos armados con marihuana, dosis de cocaína fraccionadas para su presunta venta, semillas de cannabis, teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Fuentes policiales indicaron que el material incautado será sometido a peritajes y análisis en el marco de la causa que continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.

Tres imputados y una causa en marcha

Tras los allanamientos, la Justicia dispuso la imputación de tres hombres por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Desde la fuerza señalaron que los procedimientos forman parte de las acciones destinadas a combatir el tráfico y la venta de drogas en la región. En los operativos participaron efectivos de la Delegación Toxicomanías de Lamarque, personal de la Sección Canes y del grupo especial COER.

La investigación seguirá avanzando bajo la conducción de la Fiscalía Federal de General Roca para determinar el alcance de las maniobras detectadas y las responsabilidades de las personas involucradas.