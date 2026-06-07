Balotaje en Perú: se elige nuevo presidente este domingo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Más de 27 millones de habitantes votan hoy por un nuevo presidente del Perú, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes obtuvieron la mayor cantidad de sufragios en la primera vuelta y pasaron al balotaje.

Son dos visiones diametralmente opuestas para un país socavado por la inestabilidad institucional y la criminalidad.

Ligera ventaja de Fujimori en las encuestas del balotaje en Perú

Una ligera ventaja de Keiko Fujimori en las encuestas deja abierto el resultado, con la candidata de la derecha ganando mayor respaldo en Lima y Sánchez preferido en el interior del país.

Los candidatos “finalistas” cerraron sus campañas con actos en Lima. Keiko elogió a su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori, quien fue sentenciado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Fujimori aseguró que espera gobernar como lo hiciera su progenitor, con mano dura contra la delincuencia y aportando el orden y progreso que ella dice representar.

Atribuyó el caos y el retroceso a su rival, y su último mensaje fue para pedir el voto de los indecisos.

Perú: los postulados de Roberto Sánchez

Roberto Sánchez recordó en su cierre de campaña al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su fallido intento de cerrar el Congreso que lo quería derrocar.

En ese sentido, anunció que lo indultará de llegar a la Presidencia, mientras que se presentó como “la voz de los excluidos y los pobres”, cuestionó el autoritarismo fujimorista y su historia de corrupción, y anunció que con su triunfo el país recuperará la división de poderes.

También se comprometió a garantizar justicia social y derechos para todos los habitantes del país, en tanto que anunció una lucha frontal contra la corrupción.

Este domingo votan más de 27 millones de habitantes en Perú; la primera vuelta se celebró el 12 de abril y los resultados definitivos fueron difundidos con gran demora, más de un mes después.

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