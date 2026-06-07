Lo condenaron por vender droga en Bariloche y cumplirá los 4 años de prisión en su casa por una razón especial

El hombre recibió una condena por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de tales sustancias con fines de comercialización en Bariloche.

El Tribunal Oral Federal de General Roca, integrado de forma unipersonal por el juez Alejandro Adrián Silva, condenó a José María Piedrabuena a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo tras hallarlo autor responsable del delito de tráfico de estupefacientes. La sentencia se dictó luego de que el acusado admitiera su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado por la tenencia de más de 2,5 kilos de marihuana con fines de comercialización en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

La investigación penal se centró en un operativo realizado en agosto de 2022, donde fuerzas de seguridad incautaron la sustancia tanto en el domicilio del imputado como en su vehículo particular. A pesar de que la condena es de cumplimiento efectivo, la Justicia otorgó el beneficio del arresto domiciliario debido a la crítica situación de salud de los familiares directos de Piedrabuena, quienes dependen exclusivamente de su cuidado.

Un allanamiento clave

El hecho que originó la causa ocurrió el 4 de agosto de 2022, alrededor de las 15 horas. En aquella jornada, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Bariloche” de Gendarmería Nacional allanó una vivienda ubicada en la calle Medioevo, en el Barrio Península de San Pedro.

Durante la requisa, los efectivos hallaron un total de 2.585,65 gramos de cannabis sativa. Según consta en las actuaciones judiciales, la droga fue secuestrada en el interior del inmueble y dentro de un automóvil Chevrolet Corsa que se encontraba en el lugar. El fallo destaca que se encuentran plenamente verificadas las conductas desplegadas por el acusado, con sustento en los elementos colectados durante la instrucción.

Pruebas contundentes y confesión

La fiscalía, representada por Diego Martín Paolini, presentó pruebas que incluyeron registros fotográficos, videograbaciones e intervenciones telefónicas que documentaron acciones compatibles con el comercio de drogas, como el ingreso y egreso constante de personas a la vivienda por periodos breves. Ante la contundencia de los peritajes químicos y telefónicos, la defensa pública, a cargo Gabriela Labat, aceptó la materialidad de los sucesos.

De esta manera, el magistrado resolvió “homologar el acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes”, imponiendo además una multa de 45 unidades fijas y el decomiso de los teléfonos celulares y balanzas secuestrados durante el procedimiento.

¿Por qué recibió el beneficio del arresto domiciliario?

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la modalidad en la que Piedrabuena cumplirá su condena. El tribunal hizo lugar al pedido de la defensa para que el hombre permanezca bajo arresto en su domicilio actual, ubicado en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.

La justificación de esta medida radica en que el imputado tiene a su exclusivo cargo el cuidado de su madre, quien padece un severo deterioro cognitivo y ataques de pánico. Asimismo, se informó que su hermana, quien convive con ellos, sufre de epilepsia y depresión, lo que le impide hacerse cargo de la progenitora.

Al respecto, el juez Silva consideró que la petición satisface los requisitos legales, señalando que se concluye que “corresponde hacer lugar a la petición impetrada en respeto del principio de la garantía del debido proceso”. El control del arresto estará a cargo de una sobrina del condenado y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.