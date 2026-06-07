Cerramos: el hastag con el que miles de emprendedores anuncian que bajan las persianas en 2026

Mientras desde el Gobierno festejan el crecimiento del comercio electrónico, un fenómeno nuevo estalló en las redes sociales: el de los emprendimientos de e-commerce que anuncian su cierre.

Se trata de pymes – muchas de ellas, textiles – con no más de 20 empleados, que tienen su propia fábrica o taller y venden su producción online. Si uno busca hoy el hashtag “#cerramos” en la red social Instagram, aparecen 13 mil publicaciones y gran parte de ellas son de jóvenes empresarios que anuncian que bajan las persianas virtuales.



“Tienda Mamá Ahorro llega a su fin”, dijo en un video publicado el 10 de mayo Agostina Sol Nápoli, fundadora de un bazar que abrió hace cuatro años con su marido. “Obviamente, se estaba vendiendo poco”, agregó.

El 4 de junio, Jimena anunció el cierre de Tona Ribera, su marca de diseño de textiles para el hogar en Mar del Plata: “A muchos emprendedores y muchas marcas que somos pequeñas nos cuesta mucho la venta”, dijo en un video. “Se está haciendo muy difícil, así que tomé la decisión de cerrar”.

“Podríamos producir con terceros o importar de China y seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros” Francisco Castro, dueño de DFAC

El 9 de abril, DFAC, una tienda de ropa online con su propia fábrica que abrió en 2023, les avisó a sus 181 mil seguidores de su cierre definitivo. “Podríamos producir con terceros o importar de China y seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros”, reflexionó Francisco Castro, una de las caras visibles del emprendimiento. Todos anunciaron además, la liquidación de su remanente.

La razón detrás de los cierres

Para Florencia Fiorentin, economista jefa de la consultora Epyca, el motivo principal del cierre de estas iniciativas es “la caída del consumo”. “Se combina con caída en los ingresos y derivación de consumo a productos importados”, dijo a RÍO NEGRO.



“Plataformas que además vuelven transables a sectores de comercio que no eran transables: ahora no necesitás ir a un local a comprar productos importados, los podés comprar directamente con plataformas, como [la argentina] Mercado Libre, [la estadounidense] Amazon, y [las chinas] Temu y Shein”, agregó Fiorentin.

“La baja del consumo se combina con la caída en los ingresos y la derivación de consumo a productos importados” Florencia Fiorentin – Economista Epyca



Cada emprendimiento es, sin embargo, un mundo. El fundador de una pyme que cerró este año, y prefirió hablar en off, dijo a RÍO NEGRO que en la fábrica donde producían las prendas de vestir que vendían con su marca también fabricaban ropa para otras empresas. La idea era “poder darle estabilidad a la cosa y bajar costos”. Pero esas otras marcas, “pasaron a importar todo, se hizo muy caro producir acá y no existía margen”.

Otro pequeño empresario, que también habló bajo condición de anonimato porque “honestamente hay un desánimo total”, dijo que hace “20 años que estábamos fabricando y con [el ex presidente Mauricio] Macri y con Milei nos fundimos”.



Los emprendimientos textiles son los más golpeados y el rubro, en general, es uno de los que más cayeron durante el gobierno libertario. Un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) afirmó que 1 de cada 3 empleos industriales perdidos corresponde al sector textil.

Los emprendimientos textiles son los más golpeados y el rubro, en general, es uno de los que más cayeron durante el gobierno libertario.

Asimismo, la actividad textil cayó un 23,3% interanual en marzo mientras, según el INDEC, la industria en general cayó un 5%. Por otro lado, la industria textil trabajó al 40,2% de su capacidad instalada en marzo de 2025, según el INDEC: una caída de 12 puntos con respecto al mismo mes de 2023.

Según el boletín económico de la Fundación Pro Tejer, que agrupa a empresas del sector, entre enero y marzo de 2026, gran parte de las ventas del sector “se están haciendo a precios por debajo de los costos, con rentabilidad negativa” y “gran parte del consumo se orienta a productos importados”.

Cambio de paradigma

Exequiel Chapur es supermercadista cordobés y referente de la Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP), una agrupación que nació en 2023 para apoyar la reforma laboral, la Ley Bases y el mega-DNU de Milei. Chapur admite que “sin dudas estamos en una situación complicada”. “Hay una caída en el consumo tradicional y en el consumo masivo, creo que estamos frente a un cambio de paradigma del que lamentablemente no todos vamos a salir a flote”, agregó.

El empresario dijo que, en los diálogos que tuvo su agrupación con el Gobierno, “se habla justamente de la heterogeneidad entre sectores y sin dudas es un país distinto el que vive el sector energético, del que enfrenta la industria textil”. Sin embargo, afirmó que somos “los empresarios que debemos amoldarnos para no quedar afuera”.

Dato 40,2% El uso de la capacidad instalada en el sector textil durante marzo de 2026 según el Indec.



“Muchos emprendedores se aventuran a abrir locales sin un mínimo estudio del rubro, márgenes, punto de equilibrio, costo fijo y demás cuestiones que muchos van aprendiendo con el tiempo, pero que las condiciones actuales quizás no perdonan”, agregó el representante de la unión que agrupa emprendedores.

“En el contexto actual, los márgenes son muy acotados y las ineficiencias son muy costosas”, dijo, y agregó que la “voracidad fiscal” de provincias y municipios también influye en la falta de competitividad.



No todos están de acuerdo. Nicolás Mendizábal es militante peronista y socio fundador de Justicialistas, una tienda online cordobesa que fabrica y vende zapatos de cuero desde 2016, y que pasó de fabricar 25.000 pares en 2023, a cerca de 20.000 hoy.

“De un producto que vendemos a 100.000 pesos, pagamos 52.000 pesos entre tributos y costos logísticos.

«Somos los empresarios que debemos amoldarnos para no quedar afuera”. Exequiel Chapur, referente de la Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP)

Ahora, pagando lo mismo que en el gobierno anterior, vendemos menos”, dijo Mendizábal. “No creo que sea un problema de impuestos, sino de cómo se traduce eso en beneficios para cada uno de los sectores. Y a nosotros no nos vuelven ni en crédito, universidades, ni en escuelas técnicas, ni en todo eso que necesitamos para sobrevivir. Así se forma una pyme, así se consolida el aparato productivo”, explicó.

Además de a la caída en ventas, Justicialistas se enfrentó al cierre de tres de sus proveedores “claves” de suelas entre marzo y abril, lo que obligó a la empresa a buscar otros. “Cerraron 25.000 pymes en la gestión de Milei”, explicó Mendizábal.



La empresa de Mendizábal, quien reniega de la etiqueta de “emprendedor” (“es una imagen bastante liberal”), vende calzado con nombres de dirigentes o militantes históricos del movimiento peronista: un par de zapatillas se llama “Walsh” por Rodolfo, otro “Cooke” por John William, uno de botas se llama “Eva” por Perón.

Para Mendizábal, esa identidad “es todo”. “Si hubiéramos tenido un nombre más vacío de contenido, estoy seguro de que no hubiéramos sobrevivido”, dijo a RÍO NEGRO. “Los peronistas, en un momento como este, refuerzan su sentido de pertenencia, más que otros clientes a los que les da lo mismo comprar en Shein o Temu”, agregó.

Para el empresario, que además es politólogo y abogado, Argentina no está ante una crisis de consumo. “Hay un cambio de paradigma en cuanto a la matriz productiva. La economía creció un 4,4%. Ahora, ¿qué creció? El sector primario y la intermediación financiera, cosas que no dan trabajo a más del 10% de la población argentina”, agregó.

Solidaridad

En momentos así, también surgen iniciativas creativas. Ona Saez, marca de indumentaria fundada en 1990, decidió ayudar a los emprendimientos que se vieron obligados a cerrar o que están al borde de hacerlo. Cuando la icónica empresa descubrió que el hashtag #cerramos tenía una amplia presencia en redes, decidió convertirlo en una consigna y en un evento.

Acumulación de stock. El dilema que enfrentan miles de emprendedores.

“Empezamos a scrollear, scrollear y scrollear, y era infinito: notamos cómo diferentes rubros estaban bajando sus persianas: desde marcas grandes hasta emprendedores, proyectos de una sola persona y familiares. Y atrás de eso hay un montón de dinero, de ilusión, de esperanza, de esfuerzo, de días y días de trabajo”, dijo a RÍO NEGRO Sebastián Guajardo, director de contenidos de Ona Saez.

La empresa ONA SAEZ detectó que miles de emprendedores del rubro estaban bajando sus persianas y puso a disposición un espacio físico para la liquidación de los stocks remanentes.

Del 1 al 25 de mayo, la empresa puso a disposición, para cerca de 30 emprendimientos que cerraron, un espacio físico que se llama La Factory, en Martínez, provincia de Buenos Aires, para que vendieran lo que quedaba de su stock sin incurrir en gastos.

Para Guajardo, fue “un espacio de resistencia y de protesta” y sirvió “para que los emprendedores y los diseñadores argentinos” no se fueran con “la frustración horrible que es quedarte con el stock en tu casa”. La iniciativa se viralizó y algunos de los emprendimientos seguirán trabajando en el espacio La Factory, dijo Guajardo.



Para Guajardo, el cierre de los emprendimientos se generó por la apertura de importaciones y por la caída del consumo a partir de la reducción del poder adquisitivo de las familias. El referente de Ona Saez denunció “la falta de interés por parte del gobierno de fomentar la industria nacional y el empleo” y afirmó que “la calidad de vida no tiene que ver solamente con tener lo básico, sino también con el disfrute”.

“Hay escasez de dinero y de ganas. Por eso, armamos esta movida. No lo tomamos como una fiesta, pero sí como una reivindicación a los diseñadores, los artistas, los creativos”, concluyó.