Lionel Scaloni cerrará la prelista para la segunda doble fecha de Eliminatorias

Lionel Scaloni cerrará la prelista de convocados para los partidos de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se debe presentar 15 días antes del primer encuentro de la ventana de octubre que será frente a Paraguay.

Ayer se confirmó que el partido con Los Guaraníes que ahora dirigide el argentino Daniel Garnero, se llevará a cabo el jueves 12 de octubre desde las 20 en el estadio Mas Monumental.

Por su parte, el segundo encuentro de esta ventana será ante Perú, en el estadio Nacional de Lima, el martes 17 de octubre a partir de las 23 (hora de Argentina).

Esta convocatoria será sin Ángel Correa, quien sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en el clásico madrileño que el Atlético le ganó por 3 a 1 al Real.

En cuanto a Lionel Messi, quién pidió el cambio a dos minutos del final del primer encuentro de Eliminatorias que Argentina le ganó a Ecuador y no volvió a jugar con el seleccionado, estará entre los convocados.

Más allá de que el capitán participe (o no) de la final de la US Open frente a Houston Dynamo, lo concreto es que Messi no faltará frente a Paraguay, aunque a priori otra vez estará instalada la duda respecto del posterior compromiso en Perú. Todo dependerá del estado físico del astro.

Desde que arrancaron las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tanto la prelista como la nómina definitiva no se hacen públicas. La nueva costumbre está alcanzando a los 10 seleccionados de la región.

Lo cierto es que en el caso de Argentina, luego de la obtención de la Copa del Mundo de Qatar, Lionel Scaloni mantiene la convocatoria habitual aunque puede haber algún nombre que no haya estado presente.