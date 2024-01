Los clubes de Lifune, en alerta por los costos: corre riesgo el inicio del torneo

La crisis económica que aqueja al país desde hace años y se profundizó en los últimos meses pone en riesgo la disputa del Torneo Oficial de Lifune que tiene como fecha estimada de comienzo el sábado 17 de febrero.

Los presidentes de los clubes neuquinos publicaron un comunicado en el que alertaron de la situación límite. La idea es no postergar el inicio de la Liga pero son conscientes que en estas condiciones no será sencillo garantizar la competencia.

Los dirigentes puntualizaron sobre los gastos operativos como son los traslados, el servicio de policía adicional y los costos de los arbitrajes.

«Estos factores combinados ponen en riesgo nuestra capacidad para participar plenamente en la próxima temporada y para brindar a nuestros aficionados la experiencia de fútbol que se merecen», señalaron.

El formato sufrió modificaciones que bajan los costos ya que en el bloque menor, la predécima y en el torneo femenino se regionalizarán los partidos para viajar menos.

Además, es casi un hecho que Sapere no competirá durante este año. El Funebrero está además en medio de una fuerte crisis institucional. El club pediría una «año de gracia» para no participar y a la vez no ser desafiliado. Analizan que siga pero solo en el bloque menor de inferiores.

«Es una forma de hacer visible esta preocupación que tenemos para afrontar el torneo. Muchos tenemos toda la voluntad, la intención y las ganas de afrontarlo, pero no sabemos realmente si vamos a poder llevarlo adelante«, expresó en diálogo con Río Negro Ariel Koon, presidente de Confluencia y vice de Lifune.

«Siempre estamos en la delgada línea de cómo hacemos para bajar los costos sin perder nivel en lo deportivo, tratando de encontrar el punto justo. Algunos priorizan lo deportivo pero otros dicen que así no pueden jugar. Hay realidades diferentes, pero en el contexto general hay preocupación en todos los dirigentes«, agregó.

«Para nosotros es una carga pesada, en este contexto económico, con la inflación que tenemos, las medidas que ha tomado el gobierno nacional y que desde el gobierno provincial tampoco se han manifestado en cuanto a una política deportiva, al menos hasta el momento. Los sueldos suben y tenemos que aumentar la cuota a un nivel que por ahí algunos no lo pueden pagar, es un combo difícil», concluyó Koon.

El comunicado completo de los presidentes de Lifune

«Ante la proximidad del inicio de la próxima temporada de la liga de fútbol de Neuquén, los clubes afiliados desean manifestar su creciente preocupación con respecto a los altos costos que conlleva participar en el torneo oficial.

Estos costos, que abarcan una variedad de aspectos operativos, y representan un desafío significativo para la viabilidad de nuestros clubes y para el disfrute del fútbol por parte de nuestra comunidad.

Entre los aspectos que generan dificultades financieras se encuentran los altos costos de traslados, el incremento en el costo del servicio de policía adicional, así como los gastos asociados con los arbitrajes.

Estos factores combinados ponen en riesgo nuestra capacidad para participar plenamente en la próxima temporada y para brindar a nuestros aficionados la experiencia de fútbol que se merecen

Estamos dispuestos a colaborar estrechamente con todas las partes interesadas para encontrar soluciones que permitan que el fútbol en Neuquén prospere, al tiempo que se garantiza su accesibilidad para todos los involucrados. Agradecemos de antemano el apoyo y la comprensión de la comunidad en este momento crucial para nuestros clubes y para el fútbol local en general».