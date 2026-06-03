Nueve deportistas zonales jugarán el Mundial de Beach Handball con la Selección Argentina

Las Kamikazes atraviesan un gran presente: salieron campeonas de los Juegos Mundiales en 2025 y van por más.

En las últimas horas, llegaron las buenas noticias para el deporte regional. Nueve atletas de Río Negro y Neuquén fueron convocados por la Selección Argentina de Handball para disputar el Mundial de la categoría representando a la Albiceleste.

La lista está integrada por los rionegrinos Santino Sposito, Santiago Vidondo, Nahuel Baptista y Agustina Arcajo, todos provenientes de Viedma. Además, hay cinco neuquinos en las dos ramas: Gisella Bonomi, Delfina Gratti, Nicolás Millet, Bautista Dirr y Lucas Coronel.

La cita mundialista se realizará en Zagreb, Croacia, desde el 23 al 28 de junio. Pero unos días antes ambos planteles viajarán a Alemania para disputar una gira de amistosos previos.

El seleccionado femenino dirigido por Leticia Brunati integrará el grupo D junto a Dinamarca, Filipinas y Benín. Las Kamikazes, como se las conoce, parten como grandes candidatas, ya que se consagraron campeonas de los World Games, disputados en China en 2025 y son las actuales subcampeonas del mundo.

La neuquina Gisella Bonomi es una gran referente, ya que comenzó este proceso exitoso con el título argentino en los Juegos de la Juventud 2018 y es la capitana del seleccionado. La deportista de 25 años fue la pieza clave en el último título, donde

Por otro lado, el equipo masculino bajo las riendas de Sebastián Ferraro, viene de ser subcampeón en el Torneo Centro-Sur e integrará el grupo C junto a varios pesos pesados: Alemania, campeón europeo, Brasil, cinco veces campeona del mundo, e Italia. Los chicos buscarán igualar la mejor actuación histórica

Será la quinta participación en el Mundial de los seleccionados argentinos. En Croacia, la albiceleste tratará de dar la sorpresa con grandes protagonistas patagónicos.