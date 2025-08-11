El juvenil que podría debutar en River ante las bajas en defensa para la Copa Libertadores

El cruce de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores tendría un debut inédito en la zaga central de River. Ante las bajas de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, sumado a la molestia que atraviesa Paulo Díaz, existe la posibilidad de que Marcelo Gallardo tenga que apelar a un juvenil de 19 años, que apenas tiene cuatro minutos en Primera División.

Se trata de Ulises Giménez, el pibe de la Reserva que está en la lista de buena fe del Millonario y que ayer se sumó a los entrenamientos por pedido del Muñeco.

El pibe categoría 2006 es, hace tiempo, el primer marcador central de la Reserva. En esa división debutó a los 16 años en 2022 y acumula un rodaje tal que es uno de los capitanes del equipo de Marcelo Escudero.

Su altura (1,85m) y su buen juego aéreo lo hicieron cambiar de posición en las divisiones inferiores y lo llevaron a ser zaguero. Luego de debutar ocasionalmente como mediocampista central ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina, el pibe volvió a estar bajo las órdenes del Pichi, pero quedó inscripto para la Copa Libertadores. Pero ahora podría debuta ante Libertad.

Los problemas defensivos de River para la Copa Libertadores

Esta semana, Gallardo comenzó los entrenamientos con un gran problema en defensa. Las lesiones de Pezzella y Martínez Quarta, junto con la sinovitis que arrastra hace tiempo Paulo Díaz deja un solo marcador central disponible para viajar a Asunción: Sebastián Boselli.

En este contexto, el Muñeco espera contar con el chileno, pero ante la duda, aparece como alternativa Ulises Giménez. Esta mañana, el ex-San Lorenzo hizo movimientos livianos y la idea es subir las exigencias en los próximos días. Hay optimismo respecto a su presencia en Paraguay, pero el Plan B ya está listo.