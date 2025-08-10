Malas noticias en River: se confirmó la grave lesión de Germán Pezzella

River recibió una dura noticia en la previa de lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el empate sin goles ante Independiente, el elenco de Núñez confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezzella.

Según informaron, el campeón del mundo se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión se generó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando el zaguero fue a disputar una pelota ante Walter Mazzanti y sintió un fuerte dolor en la pierna izquierda. Rápidamente, no pudo contener las lágrimas y salió del campo en camilla.

Más allá de que el primer parte médico había indicado que podía tratarse de un esguince, el zaguero se sometió a estudios que confirmaron la grave lesión: se rompió el ligamento ruzado anterior de la rodilla. El defensor deberá someterse a una intervención quirúrgica y tendrá una larga recuperación, que podría demandarle alrededor de ocho meses de rehabilitación.

La baja de Pezzella deja al descubierto el problema de River para la Libertadores

Además del campeón del mundo, también se lesionó Lucas Martínez Quarta, quien sufrió un desgarro tras el choque con San Lorenzo y recién llegaría en condiciones para la vuelta ante Libertad el 21 de agosto.

Por otra parte, Juan Portillo está realizando una puesta a punto luego de recuperarse de su tendinitis, por lo que podría llegar con lo justo al jueves. El exjugador de Talleres también se ha desempeñado como defensor, por lo que podría ser una alternativa.

Otro jugador que está en duda para viajar a Paraguay es Paulo Díaz. El chileno estuvo ausente ante el Rojo por una inflamación en su rodilla izquierda y el Muñeco decidió preservarlo para no exponerlo.

Mientras que Lautaro Rivero, quien debutó frente al Rojo ante las urgencias, no aparece en la lista de buena fe para la Libertadores. Si bien hay tiempo hasta el lunes para presentarla, no puede hacer modificaciones en la lista que se envió de manera provisoria de cara a los octavos. En su lugar, Gallardo incluyó a Sebastián Boselli, quien hoy tiene chances de ir desde el arranque frente a los Gumarelos.